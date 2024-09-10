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iPhone 16最新使用心得！華郵記者實測評價：蘋果AI還沒準備好

國際中心顏得智／綜合報導

▲蘋果發表會上iPhone 16系列展出，美媒實測蘋果人工智慧系統「Apple Intelligence」後，認為蘋果AI還未準備好。（圖/達志影像/美聯社）
▲蘋果發表會上iPhone 16系列展出，美媒實測蘋果人工智慧系統「Apple Intelligence」後，認為蘋果AI還未準備好。（圖/達志影像/美聯社）
蘋果公司（Apple）秋季發表會台灣時間10日凌晨在美國加州總部舉行，蘋果發表新一代iPhone 16系列，其中，蘋果人工智慧系統「Apple Intelligence」首度實用，備受關注。然而，華盛頓郵報記者佛勒(Geoffrey Fowler)受邀參加預覽版的實測結果後直言，Apple Intelligence還沒有準備好。

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《華盛頓郵報》的記者佛勒受邀參加蘋果AI預覽版的測試，他認為，蘋果AI有時很有幫助，有時卻會鬧笑話，佛勒舉例，蘋果AI編造了他在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）任教的情況，還編輯了他的自拍照，卻讓他看起來像禿頭；此外，Apple Intelligence竟然告知他，川普（Donald Trump）已經支持華茲（Tim Walz）競選總統，但這顯然是錯誤資訊。

他敘述，在進行預覽版測試過程中，Apple Intelligence編造了許多讓人不太舒服的事情，這些情況通常發生在一些低風險的訊息上，還不至於造成大傷害，但會讓使用者產生誤解，蘋果該公司在 iPhone 16 發表會上花了超過 15 分鐘的時間來行銷它，但實測結果差強人意。

佛勒大致點出蘋果AI的實用性兩個問題，首先，蘋果多年來一直誇大其現有人工智慧工具Siri的真實功能；第二，他測試過許多生成式AI產品，這些產品雖然引起炒作，往往卻因不可信的資訊讓用戶失望。

他也指出，蘋果公司自己也知道Apple Intelligence尚未準備好，具有某些功能的版本，預計將於10月推出「測試版」，至於普通iPhone 16和 15 Pro用戶可能需要幾週或幾個月的時間，才能享受蘋果先前承諾的Apple Intelligence功能。
 


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