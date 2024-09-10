三星和富士康受影響！颱風摩羯肆虐越南　政府花462萬美元重建費

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超級颱風摩羯上週六（6日）侵襲越南北部，造成三星和富士康所在工業區損失慘重，截至昨（9）日已確認有64人死亡，重大災情包括一座鋼製橋樑斷裂，多輛汽車與摩托車落海，至少10人失蹤；另有一輛載有20人的公車因山崩被沖入溪中，目前僅救出1人。越南政府已批准462萬美元災後重建費，協助災區恢復原狀。這場風災也重創越南工業重鎮海防市與廣寧省，部分地區週一仍停電，兩地座落著多家出口導向工廠，包括台灣的蘋果供應商和碩（Pegatrong）與環旭電子（USI）。越南官媒《勞動報》報導，海防數十家工廠週一尚未復工，因為工廠損毀嚴重。有數家工廠的屋頂被掀翻，雨水滲入損壞了昂貴的設備與已製成的產品。部分公司表示週一仍然無電可用，至少一個月後才能恢復生產。初步估計顯示，越南近百家企業在這次風災後受損，損失共達數百萬美元。越南總理范明政（Pham Minh Chinh）週日（8日）赴海防視察，已批准了約合462萬美元的經費用於災後重建。《越南快訊（VNExpress）》報導，該國副總理胡德福（Ho Duc Phoc）指出有一處橋樑因土石流和洪水而坍塌，橋樑倒塌時，橋上有十輛汽車和卡車以及兩輛摩托車，此事故造成13人失蹤。負責自然災害管理的部門稱，越南全國17個省市約有130個地方是洪水和山體滑坡的高風險災區。越南國家電力供應商（EVN）稱，上周六和周日（7日和8日），越南北部有570萬用戶受到停電影響，該地區對越南經濟至關重要，是三星和富士康等電子巨頭的供貨工廠所在地，這些工廠的產品被運往世界各地，特別是通過海防港。