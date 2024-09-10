江蕙罹癌封麥就遇前助理癌逝　曾重情義照顧對方「負責吃喝就好」

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▲江蕙十分重情義，在前助理身體稍微好轉後，邀請她來幫忙自己，但不用做粗活只要吃吃喝喝。（圖／喜歡音樂YouTube）

▲江蕙前助理胖妹在2015年因為癌症逝世，她不捨發文哀悼。（圖／江蕙 臉書）

封麥9年的江蕙最近才剛宣布復出，今（10）日她發布親筆聲明，透露在2015年的《祝福》封麥演唱會前夕發現身體出現極大的變化，之後去檢查發現了自己罹患癌症，突如其來的消息讓外界大感震驚。過去她的前助理胖妹就是因為癌症去世，當年江蕙對她的照顧都還歷歷在目，沒想到二姐自己竟也成了病患。和江蕙關係親如家人的助理胖妹，和江蕙相識於歌廳後台，兩人共事14年，幾乎每天24小時都黏在一起，直到江蕙以《酒後的心聲》大紅大紫後，她擔心胖妹一直跟著自己會嫁不出去，鼓勵她出去闖一闖。2012年胖妹發現罹患胰臟癌，江蕙到醫院探望她時兩人一度抱著痛哭。隔年江蕙在舉辦《鏡花水月》演唱會前，看胖妹身體好轉，邀請她回來上班協助行政事宜，不過她不准胖妹做粗活，霸氣放話：「粗重的活都給別人做，妳只要陪我吃吃喝喝！」並且每天晚上十點強制下班，讓胖妹感動表示真的很感謝二姐用這樣的方式讓她得以賺錢。在2015年江蕙舉行25場《祝福》演唱會時，胖妹也都會在後台陪伴。然而在當年9月的封麥演唱會結束一個月後，胖妹因病離世，江蕙當時感傷在臉書悼念：「親愛的胖妹，雖然妳離開了我們，但是妳永遠活在愛妳的人心中！二姐在妳身上，學到怎麼樂觀面對生命！妳真的很勇敢，請放寬心的走吧！別了。」言語間充滿了不捨，重情重義的模樣讓眾人相當感動，不過也意味著江蕙在剛得知自己罹癌後，就要面對摯友因為癌症辭世的悲痛。如今大眾才得知江蕙早在9年前就已經罹患癌症，好友文章表示先前都不知情，是看了江蕙的親筆信才知道，另一位閨密方文琳也透露她是近1、2年才得知，對於好友獨自對抗病魔大感心疼。