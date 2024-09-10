柯文哲慘遭羈押　他爆「兒子隔天吃高檔牛排」喊話小草別被騙

蔡正元質疑「陪睡換獨家」　《三立》嚴厲譴責協助記者提告

記者陳威叡／台北報導

▲記者馬郁雯掌握柯文哲消息遭蔡正元質疑是否其中有金流或親密關係，對此《三立》力挺自家人將協助提告。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）
▲記者馬郁雯掌握柯文哲消息遭蔡正元質疑是否其中有金流或親密關係，對此《三立》力挺自家人將協助提告。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）
民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此《三立》今（10）日發出聲明，記者基於媒體天職探索真相、查證報導行為，卻有特定政治人物與名嘴污衊、踐踏與扭曲記者採訪工作，嚴厲譴責並支持記者提告，以維護媒體記者採訪尊嚴。

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對於蔡正元與名嘴質疑記者「陪睡換獨家」，《三立》發出聲明力挺自家人，說明追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍。根據偵查不公開作業辦法，係規範檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務人員。

《三立》指出，針對柯文哲等人涉入京華城與假帳一案，本屬社會高度矚目公共事件，《三立》與其他同業基於媒體天職探索真相、查證報導行為並無二致。本次關於USB帳目疑雲，同有多家媒體於第一時間關注報導，事涉公共利益，具報導正當性。

《三立》表示，針對特定政治人物與名嘴以污衊字眼，踐踏扭曲記者採訪工作，是造謠，並具有性別歧視的高度惡意，對此《三立》嚴厲譴責，並支持記者以法律行動捍衛自身權益，《三立》也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。

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