蔡正元質疑「陪睡換獨家」　《三立》嚴厲譴責協助記者提告

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此《三立》今（10）日發出聲明，記者基於媒體天職探索真相、查證報導行為，卻有特定政治人物與名嘴污衊、踐踏與扭曲記者採訪工作，嚴厲譴責並支持記者提告，以維護媒體記者採訪尊嚴。對於蔡正元與名嘴質疑記者「陪睡換獨家」，《三立》發出聲明力挺自家人，說明追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍。根據偵查不公開作業辦法，係規範檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務人員。《三立》指出，針對柯文哲等人涉入京華城與假帳一案，本屬社會高度矚目公共事件，《三立》與其他同業基於媒體天職探索真相、查證報導行為並無二致。本次關於USB帳目疑雲，同有多家媒體於第一時間關注報導，事涉公共利益，具報導正當性。《三立》表示，針對特定政治人物與名嘴以污衊字眼，踐踏扭曲記者採訪工作，是造謠，並具有性別歧視的高度惡意，對此《三立》嚴厲譴責，並支持記者以法律行動捍衛自身權益，《三立》也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。