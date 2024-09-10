新光金併購三角戀！新壽老總盼文化契合　稱台新創辦人也是吳家人

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金併購案陷「三角戀」，台新金與新光金董事會通過合意換股併購，中信金則要「攔轎搶親」，即便金管會還在審核，但因10月9日台新金與新光金將召開股東會討論「新新併」案，雙方也展開委託書徵求戰，新光金最後花落何處仍未知？不過，年資長達43年的新光人壽總經理黃敏義親錄90秒影片。他表示，自己最在意合併後員工照顧及新光品牌，若在文化上能夠結合、契合，合併之路就會比較順，並直指台新創辦人（指台新金董事長吳東亮）也是吳家的人。新光金併購案形成「雙龍搶珠」局面，原本台新金與新光金董事會已通過「換股」合意併購，中信金卻「攔轎搶親」，申請「公開收購」新光金股票，也讓國內第二樁「金金併」鬧得沸沸揚揚，兩方新郎更展開激烈輿論、籌碼、股東風向、資金攻防戰，而背後亦牽扯出中信辜家、新光吳家兄弟戰火，台新金董事長吳東亮更是腹背受敵，大哥吳東進聯合中信金搶親，中信這一戰更被認為是大股東辜仲諒重返董事會首戰。不過，除吳、辜家族掀戰火，新光金經營階層又怎麼想？新光金總經理陳恩光日前在法說會上表示，「價高者得的出售，不是我們想做的」，要追求長遠幸福、永續發展的婚姻，他自己看新光金跟台新金是「愛情長跑」，2年前就跟新光告白過，結婚前更要充分了解，也經過專業顧問做淨值調查（DD），台新金也算泛新光集團，雙方有差不多的DNA，有共同點，也會有同理心。新光人壽總經理黃敏義今日也親錄製90秒影片表達心聲，主題為「面對新局心之所向-願景篇」，強調新光人壽陪伴台灣超過60年，承載著無數新光人的希望和情感。在邁向前進與成長的路上，需要文化相近、理念相通的夥伴，期許新光的招牌與企業DNA能長久延續並保存，透過世代傳承，持續守護每一位保戶。黃敏義更透露，「我一輩子只寫過一份履歷表」，就是寫給新光人壽人資部，這家企業在照顧員工部分，不論薪資及福利上，在那年代可安身、也可立命，最近很多新光金合併議題，「我比較熟悉的是台新」，首先，創辦人也是吳家的人。黃敏義還說，在意的是合併後我的員工照護及新光的品牌，但品牌要維續，當然，這家公司要有遠景，「我對這家公司的遠景非常期待，覺得會變很強的公司」。黃敏義認為，如果在文化上能夠結合契合，當然合併的路就會比較順，人員有重覆的地方，大家會用人情味、人情義理方式來處理，讓員工在心理沒有恐懼、沒有害怕，就能順利接軌合併，這也是他就當總經理最期待的。