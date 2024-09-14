僑胞國慶遊台126條旅遊路線補助3000元　玩花東僑委會加碼600

僑委會為鼓勵僑胞回國參加雙十國慶活動，推廣台灣觀光特色，今年攜手27間旅行業者推出126條旅遊路線，每人可享補助3000元！委員長徐佳青表示，花蓮0403大地震受創嚴重，為促進花東觀光，若僑胞旅遊花東，還可獲得加碼600元補助，若一家五口出遊，等於補助破萬元。
僑委會今年與旅行業者共同規劃台灣各地人文特色及觀光亮點，歡迎僑胞返台參加國慶活動、順便推廣台灣觀光。委員長徐佳青指出，只要是8月1日之後入境台灣、並且參加國慶大會、國慶晚會或是國慶焰火任一活動，就能在126條旅遊路線選擇適合的行程報名，事後申請僑委會補助每人最多3000元；此外，如果是到花東地區遊玩，還可再獲加碼600元補助。
徐佳青表示，原本預估返台參加的僑胞人數約4000人，但因報名踴躍，近日已上修預估5000僑胞返台。她呼籲僑胞朋友，可即刻上僑委會i僑卡網站「十月慶典旅遊專區」，選擇喜好的出發地、旅遊區域或旅遊日期，搜尋適合的旅遊行程，搶得報名先機，專區網址https://doubleten.taiwan-world.net/trip.html
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徐佳青表示，原本預估返台參加的僑胞人數約4000人，但因報名踴躍，近日已上修預估5000僑胞返台。她呼籲僑胞朋友，可即刻上僑委會i僑卡網站「十月慶典旅遊專區」，選擇喜好的出發地、旅遊區域或旅遊日期，搜尋適合的旅遊行程，搶得報名先機，專區網址https://doubleten.taiwan-world.net/trip.html