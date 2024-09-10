2颱風準備生成！氣象署：路徑「不排除侵台」　中秋節天氣變數大

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▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶、颱風外圍的影響，民眾要特別注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

▲台灣東方的熱帶性低氣壓TD14、TD15都有機會成颱，「先變颱風的會被命名為貝碧佳，後者則是葡萄桑」。（圖／中央氣象署）

又有颱風準備生成了，中央氣象署預報員張竣堯指出，，目前較靠近菲律賓東方海面的對台灣影響較大，但路徑不確定性高；在颱風靠近台灣前，民眾要好好把握明天難得的好天氣，週四（9/12）後水氣增加，各地的降雨機率就會提高，一直到下週中秋節，颱風的動態都必須特別關注。張竣堯提及，台灣附近有熱帶性低氣壓TD15，明天它會逐漸遠離，清晨北部有零星短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區留意大雨，大台北、東半部全天不定時有雨勢，西半部地區午後也有雷陣雨，南台灣有較大雨勢。針對颱風動態，張竣堯說明，台灣東方的熱帶性低氣壓TD14、TD15都有機會成颱，，目前看來，位於菲律賓東方的TD14對台灣威脅較大，，但是否侵襲台灣，則要視過幾天太平洋高壓勢力強弱去推斷，張竣堯提醒，週六至下週二中秋節（9/14至9/17），有機會變颱風的TD14，會慢慢移動到琉球群島，屆時台灣北部、東半部不定時會有降雨，其它地區雲量偏多，要留意午後雷陣雨，，氣象署將持續追蹤。