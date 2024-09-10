貝碧佳颱風生成！預估「最新路徑、影響」出爐　下週恐有侵台機會

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶、颱風外圍的影響，民眾要特別注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

據日本氣象廳最新資料顯示，，路徑預估會往西北朝琉球群島移動，路徑會對台灣有所影響還待觀察；中央氣象署則表示，貝碧佳不排除有侵襲台灣的可能，外圍環流可能在週末至下週對台灣造成影響，氣象署將持續觀察。氣象署預報員張竣堯說明，貝碧佳颱風生成位置在菲律賓東方海面上，目前，但是否侵襲台灣，則要視過幾天太平洋高壓勢力強弱去推斷，明（11）日低氣壓遠離，清晨北部有零星短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區留意大雨，大台北、東半部全天不定時有雨勢，西半部地區午後也有雷陣雨，南台灣有較大雨勢。週六至下週二中秋節（9/14至9/17），有機會變颱風的TD14，會慢慢移動到琉球群島，屆時台灣北部、東半部不定時會有降雨，其它地區雲量偏多，要留意午後雷陣雨，