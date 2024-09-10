華航8月營收177億元、增幅近9%創同期新高　貨運繳年、月雙增成績

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華航公布8月合併營收為177.46億元，較去（2023）年同期增加14.64億元，年增幅8.99%，為歷年同期最高，其中，客運收入111.93億元，較去年同期增加3.8億元、年增幅3.51%，主要受惠旅運市場需求持續活絡。累計前8個月合併營收1349.72億元、年增10.04%。華航表示，延續7月暑假旅運需求，全線載客率維持8成以上水準，適逢暑假探親及學生旅續需求旺盛，歐美航線為客收主力，其中紐約、溫哥華較前月增幅最多。西雅圖航線也獲得市場正面迴響，獨家布拉格航線載客率近9成，日韓航線也助益營收成長。華航表示，目前觀察中秋連假期間，日本航線訂位需求湧現，東京、大阪、名古屋、高松、沖繩、福岡等航線載客率達95%以上，9月整體訂位也持續增加中。預計每週共計提供超過150班日本航線服務，以密集班次衝刺營運表現。除了旅運市場外，華航8月貨運收入53.07億元，較去年同期增加10.36億元，較前月增加2.05%，創下今年最佳表現，繳出年、月雙增成績。華航表示，受益AI伺服器、半導體機台及高價發動機等需求持續強勁，相關包機需求湧現，帶動8月貨源穩定成長，致使貨運收入增加。隨著步入傳統貨運旺季，貨運需求預計持續暢旺，尤其是9月起各品牌手機、PC等個人電子用品將陸續有新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。屆時將充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，期於旺季中持續拉抬運價，擴大營收及獲利。