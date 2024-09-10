U18亞青中華隊復仇成功！戴培峰讚投手群很強　喊話：希望來富邦

U18亞青中華隊復仇成功！U18亞洲青棒錦標賽在周末落幕，中華隊以6：1戰勝日本，奪下暌違17年的隊史第3座冠軍。富邦悍將捕手戴培峰，先前曾喊話要學弟們幫自己報仇，今（10）日受訪時，大讚中華隊投手群，直言要能壓制日本、韓國隊的打線不是一件簡單的事情，並開玩笑說道：「希望他們來富邦。」
中華隊報仇成功 直言學弟很厲害
戴培峰是上一屆U18亞青中華隊的主戰捕手，當時中華隊在總冠軍的延長賽中，以2：4不敵韓國，連續2屆拿下亞軍，因此才會在賽前記者會中喊話，希望學弟可以幫忙報仇。
如今看到中華隊奪下本屆U18亞青冠軍，戴培峰表示：「看到他們拿冠軍，覺得很厲害，而且很有熱情，因為自己那時候真的打不贏，看他們這樣子很熱血為國家出戰，不管在什麼層級，可以為國家拿到冠軍，那種感覺真的是蠻棒的。」
稱讚投手水準高 笑稱希望來富邦
戴培峰接著說道：「剛好都在比賽，所以沒什麼看比賽，但覺得那幾個對日、韓出賽的投手蠻厲害的，因為面對這兩個國家，還可以這樣壓制打者，代表一定很有能力。」
U18亞青冠軍戰中，中華隊投手群靠著先發陽念希，以及後援投手林鉑濬的強力壓制，僅讓日本隊單場拿下1分，預賽交手韓國時，先發的陳睦衡也投出5.1局無失分好投，個人獨攬3個大會獎項。
最後，戴培峰也開玩笑說道：「蠻希望他們來富邦的，好的投手一起來，大家可以一起加油。」事實上，U18中華隊陣中的外野手劉承佑，先前練習賽時接受訪問，就曾透露明年高中畢業想投入中職選秀，且最想加入的球隊就是富邦悍將。
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戴培峰是上一屆U18亞青中華隊的主戰捕手，當時中華隊在總冠軍的延長賽中，以2：4不敵韓國，連續2屆拿下亞軍，因此才會在賽前記者會中喊話，希望學弟可以幫忙報仇。
如今看到中華隊奪下本屆U18亞青冠軍，戴培峰表示：「看到他們拿冠軍，覺得很厲害，而且很有熱情，因為自己那時候真的打不贏，看他們這樣子很熱血為國家出戰，不管在什麼層級，可以為國家拿到冠軍，那種感覺真的是蠻棒的。」
稱讚投手水準高 笑稱希望來富邦
戴培峰接著說道：「剛好都在比賽，所以沒什麼看比賽，但覺得那幾個對日、韓出賽的投手蠻厲害的，因為面對這兩個國家，還可以這樣壓制打者，代表一定很有能力。」
U18亞青冠軍戰中，中華隊投手群靠著先發陽念希，以及後援投手林鉑濬的強力壓制，僅讓日本隊單場拿下1分，預賽交手韓國時，先發的陳睦衡也投出5.1局無失分好投，個人獨攬3個大會獎項。
最後，戴培峰也開玩笑說道：「蠻希望他們來富邦的，好的投手一起來，大家可以一起加油。」事實上，U18中華隊陣中的外野手劉承佑，先前練習賽時接受訪問，就曾透露明年高中畢業想投入中職選秀，且最想加入的球隊就是富邦悍將。