U18亞青中華隊復仇成功！戴培峰讚投手群很強　喊話：希望來富邦

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▲U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，中華隊以6：1戰勝日本，奪下暌違17年的隊史第3座冠軍。（圖／林柏年攝）

▲U18亞青賽中華隊首戰，交手韓國上演「台韓大戰」，先發陳睦衡主投主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振。（圖／記者林柏年攝）

U18亞青中華隊復仇成功！U18亞洲青棒錦標賽在周末落幕，中華隊以6：1戰勝日本，奪下暌違17年的隊史第3座冠軍。戴培峰是上一屆U18亞青中華隊的主戰捕手，如今看到中華隊奪下本屆U18亞青冠軍，戴培峰表示：「看到他們拿冠軍，覺得很厲害，而且很有熱情，因為自己那時候真的打不贏，戴培峰接著說道：「剛好都在比賽，所以沒什麼看比賽，U18亞青冠軍戰中，中華隊投手群靠著先發陽念希，以及後援投手林鉑濬的強力壓制，僅讓日本隊單場拿下1分，預賽交手韓國時，先發的陳睦衡也投出5.1局無失分好投，個人獨攬3個大會獎項。最後，戴培峰也開玩笑說道：「」事實上，U18中華隊陣中的外野手劉承佑，先前練習賽時接受訪問，就曾透露明年高中畢業想投入中職選秀，且最想加入的球隊就是富邦悍將。