蘇花路廊斷「3小時啟動疏運」　陳世凱：要趕快建置告警系統

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近期花蓮豪雨，一度造成鐵公路中斷，任交通部長陳世凱上任未滿一週，就急奔花蓮「環島」勘災。今（10）日陳世凱表示，會訂定花東鐵公路中斷3小時應變SOP，也會趕快建置告警系統，讓用路人安心。花蓮近日因為強降雨，造成崇德至和仁區段鐵公路阻斷，陳世凱急赴花蓮勘災，也因北迴路線不通，他結束行程後，是從南迴自強號能銜接高鐵北返，短短半日內環島勘災。陳世凱今日表示，以這次鐵公路中斷的經驗，交通部希望整體建立花東鐵公路中斷3小時應變SOP，這次空運當天晚上就調集1部飛機做民航疏運，希望未來可以再更多，海運建置當中，長遠希望建構綠色公路，未來若道路中斷，海上運輸速度相對就會快一點。另外鐵路部分，陳世凱表示，南迴發揮了相當大的作用，北迴無法走時，花蓮旅客要往西部走，會鼓勵往南迴，鐵路加強了南迴疏運，另外搭配高鐵往北疏運增加列車，讓南迴的旅客往高雄後，可以直接往左營站搭高鐵往北，海陸空都在檢討，不會用過去48小時或72小時標準準備，這次3小時就啟動。談及蘇花鐵公路，陳世凱指出，第一步要努力的是搶修，也提醒同仁安全至上，第二比較急的是，邊坡落石還是相當多，要趕快建置道路告警系統，從最上游氣候管理、邊坡告警系統建置，會快速串接起來，告警系統坐起來，讓用路人更安心。