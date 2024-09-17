北市多元性平有成！4年官辦同志聯誼配成48對　1對圓滿成家

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台北市內湖區公所10月19日將舉辦「繽紛同路，愛在內湖」同志單身聯誼活動。北市民政局接受《NOWnews》訪問時表示，各區公所4年來共官辦同志聯誼9場，配成48對，已有1對結婚。協辦活動的同志熱線也表示，參與者的回饋都很正面，也成功促成多元交友的目的，未來希望能將聯誼活動推廣到國營事業或民間企業。北市民政局人口政策科指出，北市各區公所是從2020年起開始辦理多元性別單身聯誼；民政局更從今年起，首度結合同志公民活動辦理同志單身聯誼，讓台北發揮多元精神。民政局表示，各區公所這4年來、截至今年8月底止，共辦理9場多元性別單身聯誼、267人參加，共配對48對、配對率36%，截至目前已有1對結婚。而民政局今年已辦理2場同志單身聯誼活動，雖然沒有特別規劃配對流程，但以工作坊的形式，仍能讓單身朋友交流互動，這2場也有共80人參加。民政局指出，希望能夠持續藉由同志單身聯誼活動，讓多元性別的單身民眾有機會與管道擴大交友圈。去年協辦相關活動的同志熱線社群資源主任許家瑋表示，參加者的經驗回饋大部分都很正面，因為LGBTQ+的聯誼不像異性戀，有高度尋求配偶的需求，因此在活動設計跟宣傳上都會略有不同。曾有跨性別者報名參加，就很疑惑自己要報男男組還是女女組，這時候就可以趁機進行性平教育宣導，若自我認同為女生，就會建議她參加女女組。對於未來聯誼活動的期許，許家瑋表示，除了台北市之外，現在高雄市也有開始舉辦同志單身聯誼，樂見其他縣市政府也能從公辦聯誼出發。他認為，其實現在校園都有性平教育可以減緩同志壓力，不過，進入職場後的同志族群仍有很多難關跟不自在，為了照顧同志朋友的情感健康需求，未來熱線希望能將單身聯誼活動推廣到國營企業跟民間公司。