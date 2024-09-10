江蕙封麥演唱會唱酬破億！隔9年再復出開唱　身價有望再飆升

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▲江蕙捐出超厚紅包做愛心，希望能讓弱勢族群吃飽飯。（圖／中田咖哩臉書）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年將在10月國慶晚會上復出，今（10）日稍早才透露，自己當初是因為罹癌才選擇封麥，如今順利康復，也宣告要「把握當下做自己」，要重拾麥克風站上舞台，為歌迷及自己而唱。而身為出道多年的台語江蕙，吸金功力一流，在隱退之前就傳出個人身價破億，告別演唱會實際唱酬約1億，這次重新復出後，隨即有許多活動期望可以找她獻唱，身價有望再飆升。江蕙2015年決定封麥，舉辦25場「祝福」巡迴演唱會向歌迷告別，以一場1萬個座位、門票均價4000元來估算，當時總票房上看10億以上，據悉後續她再推出告別巡演DVD，有將近1.6億入帳。不過其實演唱會的成本也不少，當時傳出軟硬體設備加上場租、舞台、人士及製作成本等，全部加起來飆破6億元，她實際唱酬約1億元。雖然江蕙身家驚人，但其實她非常節儉，先前就曾在臉書透露，一副假睫毛就跟著自己南征北討20場演出，吹風機一用也是10年，還說「天下沒有不壞的吹風機，10年了，離情依依」，對日常用品相當珍惜。她也說過，無論經濟狀況如何，一直都讓自己維持在「100元就能過一天」的狀況。不僅如此，江蕙也經常做善事，先前新北一間咖哩店就透露，江蕙已經3度捐款到他們店內，幫助弱勢族群填飽肚子。而今日江蕙突然透露，自己當年引退其實是因為發現罹癌，一度因為患病而不安，「病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」為此感到很徬徨。所幸在醫療團隊的幫助下，她終於得以重生，也決定要把握當下做自己，重拾麥克風站上舞台，現在也有許多單位期望可以請到江蕙開唱，她的唱酬有望再繼續飆升。