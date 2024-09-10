長榮航8月營收199.27億元、連續3個月創歷史新高　看好Q4貨運表現

我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空8月合併營收199.27億元，較去（2023）年同期合併營收181.71億元相比，年增率9.66%。客運營收及貨運營收分別是129.82億元、47.34億元，是自今年6月以來，連續3個月創下歷史最高單月合併營收。長榮航指出，8月延續暑假傳統旺季需求，整體載客率近9成，歐美澳長程航線維持穩定成長趨勢，米蘭和慕尼黑則因旅遊團數量上升，載客率皆超過9成5。另東南亞清邁、峴港、峇里島及金邊等旅遊航點及日本旅遊熱度持續，載客率皆超過9成。長榮航表示，持續看好客運市場，為因應日本賞楓旺季需求，10/29起將恢復桃園到青森每週3班的飛航服務。此外，貨運部分，長榮航表示，受惠於東南亞出口服飾及電子產品貨量增溫、高價急單湧現，充分運用貨機以及客機腹艙載貨的運能，加強承攬高價貨源，整體貨運表現仍維持價量齊揚的走勢。8月貨運營收達47.34億，年增48.65%，而第四季為傳統航空貨運旺季，預期貨運營收仍可繼續維持成長趨勢。