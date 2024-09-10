台鐵宣布中秋節核發出勤獎金1500元　未來3節日都有

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今（10）日台鐵企業工會表示，至今未收到民俗節慶出勤獎金，未來節日，工會可能「照常休假」。台鐵公司傍晚宣布，初步規劃中秋節發給1500元，未來每年清明節、端午節及中秋節三個民俗節日，台鐵公司將發給出勤獎金。台鐵公司化後，原定會發放的端午、中秋出勤獎金至今都沒下文，台鐵企業工會秘書吳長智稍早接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，對於民俗節慶出勤獎金案至今仍未解決，中秋連假即將到來，就董事會決議通過的方式，會員一再詢問中秋節在即，問工會進度緩慢，對公司越來越沒信任感。未來節日，工會可能「照常休假」，勞工董事將於下午董事會中反映。傍晚台鐵宣布，交通部已授權臺鐵公司，臺鐵公司並已研擬發給規定，初步規劃中秋節發給1500元(等值禮券)獎勵，將立即與臺鐵企業工會協商凝聚共識後，依程序簽核實施，今年中秋節出勤之轉調人員即可核發，從業人員則俟臺鐵公司經營績效獎金核發通過後予以追補。未來每年清明節、端午節及中秋節三個民俗節日，台鐵公司將依前述方式發給出勤獎金。