aespa又要來台灣！合體NMIXX、AKMU「三大公司代表」合開演唱會

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▲aespa 10月將再度來台，這次是首次在桃園開唱。（圖／SHOW Office 提供）

▲TWICE師妹NMIXX現場歌舞實力非常強。（圖／SHOW Office 提供）

▲AKMU（樂童音樂家）睽違8年終於再次來台演出。（圖／SHOW Office 提供）

韓國女團aespa上月在林口體育館一連3天開唱，場場人潮爆滿，超高人氣相當驚人，沒想到今（10）日她們傳出要再度來台的消息，這次她們將出演在桃園巨蛋舉辦的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」，同場出席藝人還有女團NMIXX、創作組合AKMU（樂童音樂家），讓粉絲們直呼超期待。SM娛樂旗下女團aespa上月在林口體育館的演出讓粉絲意猶未盡，演唱會上她們和粉絲約好下次見，而她們也火速兌現這個承諾，在短短1個月內宣布再度來台演出，不過這將是她們首次到桃園開唱，四位成員Karina、Giselle、Winter、Ningning紛紛表示期待不已，也已經準備好全新舞台要帶給大家！唱跳實力強到非常驚人的NMIXX，由6成員Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）組成，和TWICE一樣所屬於JYP娛樂，5月在台北舉行的兩場FAN CONCERT在開賣不久後便宣告完售，演唱會上她們還特地為了台灣粉絲準備了兩首中文歌，選曲更是不同於其他韓星，帶來A-LIN的《摯友》與孫燕姿的《第一天》，相當有誠意。所屬於YG娛樂的兄妹檔組合AKMU由哥哥李燦赫與妹妹李秀賢組成，不同於另外兩組藝人，AKMU上次來台灣演出已經是2016年，睽違8年終於再次盼到他們來台，最近他們才剛結束在韓國舉辦的10週年演唱會，當時許多海外粉絲特地飛到韓國觀賞，這次能在桃園看到他們的動人演出，讓粉絲感到驚喜萬分。3組藝人正好各來自韓國3大娛樂公司，韓流最強三巨頭代表攜手強勢演出，粉絲的期待感已經拉到最滿，他們也誓言要為大家帶來扎實精彩的表演舞台。更多演唱會資訊請洽主辦單位SHOW Office。