天災都很多！台菲國家搜救營開幕　50名菲律賓特種救援隊員來台

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▲台灣亞洲交流基金會執行長楊昊致詞。（圖／台亞基金會提供）

▲機構禮互贈儀式合照。（圖左起竹山訓練中心主任謝志強、菲律賓消防署副署長Romel Tradio 、菲律賓消防署副署長 Rachel R. Verbo）。（圖／台亞基金會提供）

行政院談判代表辦公室、內政部消防署及台灣亞洲交流基金會昨日（9日）於竹山訓練中心隆重舉行「2024 台菲特種搜救研習營」開幕典禮。此次研習營由菲律賓消防署（Bureau of Fire Protection）菲律賓消防署副署長 Rachel R. Verbo 與Romel Tradio 率領50人特種搜救隊來台，與台灣消防界進行專業交流，旨在加強消防合作，提升菲律賓的應急與災害應變能力。出席典禮的貴賓包括竹山訓練中心主任謝志強、台灣亞洲交流基金會執行長楊昊，馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長 Sabrina Aaron 以及外交部專員吳昀展，經濟部國際貿易局副署長劉威廉也特別錄製了歡迎詞。竹山訓練中心謝志強主任致詞，首先熱烈歡迎遠道而來的夥伴，並指出自2019年以來，已有132名來自菲律賓的消防官員在竹山訓練中心完成培訓。謝主任提到，竹山訓練中心佔地130英畝，是全球第三大、亞洲最大的消防訓練基地，擁有先進的防火、防水及地震應變訓練設施。今年，訓練中心更引入人工智慧輔助技術，以進一步提升訓練品質。謝主任強調，台灣在國際救援領域展現了無國界的救援精神，去年2月土耳其發生7.8級地震時，台灣迅速派遣130名特種搜救隊進行救援並捐贈物資。未來，訓練中心將繼續擴大國際合作，不僅與美國、日本等國持續交流，也將積極爭取美國消防協會（NFPA）的國際認證，期望吸引更多國際專家來台受訓並獲得國際證書。謝主任也承諾，竹山訓練中心將推出更多火災救援與城市搜救課程，並完成訓練基地建設，期盼菲律賓學員未來能再度回到中心參訓，共同提升專業技能。經濟部國貿署的劉威廉副署長表示，台灣與菲律賓同樣面臨自然災害頻發的挑戰，尤其在氣候變遷的影響下，災害的頻率和嚴重程度不斷上升，因此強化災害預防基礎設施、技術與應急管理能力尤為重要。劉副署長指出，自2016年新南向政策實施以來，雙方在貿易、觀光和教育等領域持續深化合作。2018年，台菲啟動聯合合作計畫，透過舉辦研討會、防災工作坊、訓練營及台菲聯合消防訓練等活動加強交流。儘管疫情一度中斷實體交流，2022年雙方迅速恢復合作並取得豐碩成果。今（2024）年，雙方更簽署了合作備忘錄（MOU），進一步鞏固防災與災害管理合作。最後，劉副署長強調台灣期待與菲律賓繼續深化合作，提升兩國應對災害的能力，造福雙方人民。台灣亞洲交流基金會楊昊執行長表示，台亞會致力於推動新南向政策下「以人為本」的理念，強調與夥伴合作提升人民福祉。今年，台亞會在賴清德總統的領導下，將延續蔡英文總統政策的基礎，推動「新南向政策+」，深化台灣與菲律賓的交流，並共同拓展「半導體、健康及韌性走廊」等合作領域，進一步強化對東盟夥伴的承諾。楊執行長表示，菲律賓消防團隊是韌性走廊的重要支柱。去年，台亞會接待了兩批來自菲律賓的代表團進行防災韌性培訓，今年的訓練除了提供專業課程外，還安排代表們參與9月21日的台灣國家防災日，深入了解台灣的搜救成果。台亞會期望此次合作能讓學員將所學帶回國與同僚分享，進一步提升兩國的救援能力，為兩國人民的福祉做出貢獻，並在區域內發揮重要影響力。馬尼拉經濟文化辦事處台中分處處長 Sabrina Aaron 表示，這是自2022年以來她第二次參加此典禮，並見證了多批學員順利完成培訓，深感榮幸。她衷心感謝竹山訓練中心的慷慨接待，並期盼未來能有更多消防員在此接受培訓，進一步深化雙方的專業交流與合作。菲律賓消防署副署長 Romel Tradio 表示，此計畫象徵消防救援服務合作的重要性，透過匯集具備專業技能的成員，促進消防技能的提升、知識分享，以及文化合作與韌性建設。Tradio 強調，這不僅僅是一個夥伴關係，更是對「保障生命的承諾」。這項訓練計畫是一座「連接彼此理解與共同願景的橋樑」，是攜手保護生命與環境的「對未來的投資」。他對台灣專家在提升菲律賓救援技能和分享經驗方面的貢獻深表感謝。最後，他期許學員們以熱情迎接每個挑戰，超越既定期望，抓住每個機會擴展知識、面對挑戰，並實現自我成長。Tradio 提醒學員要謹記「勇氣、奉獻以及對安全的承諾」，並期盼這段旅程為大家帶來豐碩成果，共同追求卓越，開啟一段「變革性的旅程」。開幕式以雙方進行機構禮互贈儀式作為結尾，象徵著兩國在災害應對與救援技能培訓上的長期合作與深厚友誼。「2024台菲特種搜救研習營」延續了過去數年強化新南向防災訓練的專案，自2023年起，由台灣亞洲交流基金會協助行政院經貿談判辦公室指導，並與內政部消防署、外交部及經濟部國際貿易局合作推動。該訓練計畫旨在落實新南向政策中「以人為本」的理念，特別著重於防災及消防領域，以確保人民財產與生命安全。台灣與菲律賓同屬於自然災害頻發地區，常面臨颱風、洪水、土石流等複合型災害，雙方的合作顯得尤為重要。自去年以來，台亞會推動的韌性合作已給來訪國際學員留下深刻印象，尤其是在台灣展現的跨部門防災協作能力。學員們對訓練計畫中應用無人機、無人車等新興技術進行災前探測的創新舉措表示高度讚賞，這不僅提升了救援效率，還有效降低了消防人員在救災過程中的風險。訓練期間，多家台灣防災相關產業也積極參與，分享各類先進防災設備。內政部消防署及竹山訓練中心秉持「軟實力外交」的理念，致力於分享台灣的防災經驗與資源，期望通過與各國防災人員的交流與培訓，增強雙方的合作能力，共同提升應對災害的技術與應變意識。展望未來，台亞會期盼政府在推動新南向政策的過程中，能透過構建全方位夥伴關係，打造新南向「防災韌性走廊」。這不僅體現台灣與周邊夥伴國「人飢己飢、人溺己溺」的情懷，亦能促使台灣將其豐富的防災經驗分享給新南向夥伴國，攜手提升災害應對能力，共同應對未來的挑戰。