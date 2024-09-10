小草聲援柯文哲！正妹「晶晶體」挨酸　雞排妹急發聲：求大家刪文

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，民眾黨號召小草周日在立法院外聲援，其中有一名挺柯正妹小草，上台發言時用中英文夾雜的「晶晶體」遭酸，不過挺綠立場鮮明的網紅雞排妹，在臉書拜託大家，「若你有發佈、轉發她在台上的影片，或曾經跟著大家對她有開玩笑的留言，如果不造成你的困擾的話請刪除，謝謝你們。」
雞排妹說，「有件嚴肅的事情想跟大家說，是關於前幾天民眾黨活動上，那位講英文的短髮女生，一位我非常信任的人因為很擔心，所以來告訴我一些實情，希望能幫上忙，實際內容為何因為是隱私不便透露，在這邊我想請求大家，若你有發佈、轉發她在台上的影片，或曾經跟著大家對她有開玩笑的留言，如果不造成你的困擾的話請刪除，謝謝你們。
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