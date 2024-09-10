中台灣百貨周年慶促銷登場 各家競衝刺目標年增5-15%

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▲大魯閣新時代購物中心主打全館滿3000送300，滿20萬元加贈三星手機。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.10)

▲中友百貨購物節12日起登場，第一波至10月9日止，搶攻下半年業績，豪氣回饋刺激買氣，（圖／記者金武鳳攝，2024.9.10)

▲廣三SOGO週年慶12日搶先預購，19日正式開跑，祭出滿仟送佰及各樓面加碼送好康。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.10)

台中百貨業下半年重磅檔期「周年慶」大戰，由大魯閣新時代購物中心點燃戰火，11日搶先開跑，主打全館滿3000送300，滿20萬元加贈三星手機Galaxy24。緊接著，中友百貨和廣三SOGO同步於12日登場;中友主打人氣化妝品3.2折起，超低折扣再享滿2000送200，囤貨好時機。廣三SOGO標榜新APP會員註冊可抽iphone16新機。三家卯足勁衝刺，預計全檔業績目標上看5%至15%成長率。周年慶檔期是百貨業下半年重頭戲，今年上半年各家業績普遍衰退，寄望周年慶大檔衝刺，以致各家卯足勁端出各項優惠刺激買氣。以歡慶九周年的大魯閣新時代購物中心為例，11日起以「走啊，9要一起玩」為主題搶先上檔，直至10月14日期間，全館滿3000送300，累贈無上限，滿費滿20萬元再加碼贈送三星手機Galaxy24！另針對會員再推出獨家卡友禮，全館單筆滿299送10枚代幣、滿999送MR咖哩霜淇淋+20枚代幣、滿9999送卡通造型酷涼杯+50枚代幣，首五日再加送成真咖啡100元餐券，邀請會員回館遊逛享樂。適逢中秋及國慶假期，商場特別推出餐飲滿1099元抽澄悅酒店豪華家庭房住宿券、威秀影城團體套票等好禮，娛樂方面也大方回饋會員，扣9點換迪貝堡代幣9枚，最高可換9999枚！除此之外，中秋及國慶當日過卡即贈100元購物金，前500名加送100元餐券，當天消費滿10000再加送300。業者預估，周年慶期間餐飲及娛樂業種強強滾，目標業績有望成長15%。中友百貨購物節12日起登場，第一波至10月9日止，搶攻下半年業績，豪氣回饋刺激買氣，預計全檔目標，將成長4.67%。主打項目有化妝品推出人氣話題爆品組合3.2折起，除享化妝品滿2,000元送200，加碼單筆滿8,000元再贈400點，頂級白金化妝品滿額再加碼贈iRobot掃地機器人。另配合16大銀行推出刷卡滿額贈中友商品禮券，回饋再加乘。獨家聯名法國品牌le coq sportif 推出4波會員禮，精選25件明星商品2.6折起推出會員加價購。中友百貨副店長王勝豐表示，看好台灣內需市場消費暢旺，中友購物節推出滿千贈點等多重回饋，以及超低價優惠折扣，9月22日前還有秋季日本美食展，眾多優惠集客誘因，比出國購買還優惠，消費者可趁此波促銷一次購足。尤其，今年取得法國品牌le coq sportif授權獨家聯名開發4波實用的會員禮，總共推出18,000份好禮與會員分享，品項針對生活日常實用取向。活動期間再推出任天堂SWITCH遊戲機、iPhone16以及Panasonic全折疊智跑機抽獎，優惠多多。綜合中友購物節推出的多重優惠，包括化妝品滿2,000元贈400點家族點數。2.全館滿3,000元贈600點家族點數、名品/珠寶/大家電滿5,000元贈1,000點家族點數3.家族會員獨享禮：持中友APP會員行動條碼或家族卡，於百貨店內當日單筆消費滿1,500元，即可兌換中友 × le coq sportif 獨家會員禮。還有超級品牌日：首7日針對香氛區/母嬰用品/運動用品消費滿8,000元再贈400點、首11日針對床墊區/小家電/養生保健累積滿16,000元加贈600點家族點數等。5.活動期間持中友APP於全館不限金額消費，即可獲得1組幸運號碼，參加天天抽任天堂SWITCH遊戲機、加碼抽iPhone16 以及壓軸抽Panasonic全折疊智跑機。廣三SOGO週年慶於12日搶先預購，19日正式開跑，除了祭出滿仟送佰及各樓面加碼送等促銷活動，新APP會員註冊還可抽 iPhone16新機抱回家，預估目標業績將成長10%。另周年慶為衝刺下半年業績，各業種總動員，競推優惠刺激買氣，包括百貨/服飾滿3000送Smart APP紅利點數600點、化妝品滿2000送紅利點數400點、大家電滿5000送點數1000點、名品/珠寶滿5000送點數1000點。另19日至30日 化妝品滿10000再加送點數800點。另《台北富邦銀行X廣三SOGO聯名卡》優惠資訊，滿100000加送2000廣三SOGO禮券，預購會9/12-9/13首二日優惠--消費滿5000加送200廣三SOGO禮券。除了聯名卡外，有近20家刷卡銀行共襄盛舉，多元門檻的滿額禮/加碼禮/分期禮等，要加碼送廣三SOGO禮券給顧客。