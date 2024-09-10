江蕙復出不只唱大巨蛋？喊話陳其邁「沒忘記約定」　有望高雄開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長陳其邁先前曾邀江蕙回到高雄開唱，今日也回應「高雄永遠張開雙臂歡迎江蕙」。（圖／高雄市政府提供）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年後，日前宣布正式復出，將在10月站上國慶晚會舞台，引起不少討論。今（10）日稍早她親自寫下聲明透露，其實當年是因為發現自己罹癌，所以才選擇退出歌壇，如今順利康復，她覺得人生苦短，「好好把握當下做自己」，要重拾麥克風為自己和喜愛她的歌迷而唱。她在文末也透露，自己沒有忘記和高雄市長陳其邁的約定，讓人期待她是否有望前進高雄開唱。日前在台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁的強力邀約下，江蕙坦言對復出有點動心，不久後隨即宣布，將在10月5日於大巨蛋舉辦的國慶晚會上開唱，讓歌迷相當興奮。不過她並未透露，是否會前進高雄開唱，當時陳其邁表示，尊重江蕙的意願，希望大家不要給她太大的壓力，同時喊話不要再說北高雙方搶人，會讓江蕙感到為難。不過江蕙今日在聲明中，除了透露罹癌心情，也很感謝蔣萬安和陳其邁2位市長的邀約，更對陳其邁喊話，「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！」讓不少南部歌迷期待，這次江蕙復出是否不只大巨蛋的演出，還有可能前往高雄開演唱會，期待再次聽到二姐美妙的歌聲。對此，高市府也回應，市長祝九位壽星二姐生日快樂，高雄永遠張開雙臂歡迎江蕙，也期待她復出重回舞台。事實上，這次江蕙復出，有部分酸民出來攻擊，不過她並沒有因此被打倒，她在聲明中也透露，「我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎，也不再重要了。人生苦短，好好把握當下做自己！重拾麥克風站上舞台，為喜愛我的歌迷而唱、也為自己而唱、對一路上的貴人，銘感五內，無以言表。」生日：1961年9月1日經歷：1970年開始、在飯店、酒家、夜總會等地走唱1981年以本名「江淑惠」推出第一張日文專輯正式出道1982年以藝名「江蕙」推出第一張台語專輯2015年宣布正式退休2024年8月宣布復出經典作品：〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈家後〉、甲你攬牢牢〉、〈夢中的情話〉、〈當時欲嫁〉、〈傷心酒店〉、經典紀錄：第1屆金曲獎最佳女演唱人獎第5屆金曲獎最佳演唱專輯獎、最佳作曲人獎第11、12、13屆金曲獎最佳方言女演唱人獎第14屆金曲獎最佳台語女演唱人獎第16、17屆金曲獎最佳台語流行音樂演唱專輯獎第20屆金曲獎我的最愛一首歌、最佳台語專輯獎、最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎第26屆金曲獎特別貢獻獎