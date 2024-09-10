江蕙宣布復出自爆「罹癌9年」！醫師曝3點最糟情況：會有生命危險

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▲天后江蕙爆出罹癌，如今抗癌成功、順利復出。（圖／江蕙臉書）

▲蘇一峰在臉書分析江蕙的狀況。（圖／蘇一峰臉書）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

「二姐」江蕙9年前無預警宣布引退，留給粉絲們滿滿遺憾，今（10）日發表聲明，坦言當年會封麥是因為罹癌，經過長時間反覆化療，如今終於康復．能夠重新回到大眾面前開唱，引發外界譁然，對此，醫師蘇一峰也分析江蕙的身體狀況，點出會最糟的3點狀況，警告：「發生的當下會有生命危險。」蘇一峰在臉書發文寫道：「江蕙的抗癌日記看得出來非常辛苦。」他提到3點關鍵，由於江蕙經過反覆化療、開刀，會產生肺栓塞，「肺栓塞是內科的重症，發生的當下會有生命危險。」不僅如此，肺腺癌、大腸腺癌、乳腺癌等等腺癌類都容易會造成血栓，「導致肺栓塞，也容易出血。」甚至嚴重時還會導致心肺功能驟降，「突發喘出血甚至低血壓休克。」貼文一出，立刻掀起網友熱烈討論。不少網友都擔心演唱會是高強度的活動，江蕙的身體是否撐得住，「真的很辛苦她了，很不捨」、「我其實覺得她應該就封麥就好了」、「加油！祝大病化小病！早日康復！」、「這麼嚴重適合演唱會這麼硬的活動嗎？」、「二姐辛苦了！更加期待國慶晚會了！」、「感恩她戰勝。病後願意復出，歌迷實在有福。」事實上，江蕙的聲明中提到，自己9年前罹患癌症，一度因為患病感到不安，「病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」這段時間她努力對抗病魔，如今終於康復，能夠再度回到舞台上演唱。1961年9月1日經歷：1970年開始、在飯店、酒家、夜總會等地走唱1981年以本名「江淑惠」推出第一張日文專輯正式出道1982年以藝名「江蕙」推出第一張台語專輯2015年宣布正式退休2024年8月宣布復出經典作品：〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈家後〉、甲你攬牢牢〉、〈夢中的情話〉、〈當時欲嫁〉、〈傷心酒店〉、經典紀錄：第1屆金曲獎最佳女演唱人獎第5屆金曲獎最佳演唱專輯獎、最佳作曲人獎第11、12、13屆金曲獎最佳方言女演唱人獎第14屆金曲獎最佳台語女演唱人獎第16、17屆金曲獎最佳台語流行音樂演唱專輯獎第20屆金曲獎我的最愛一首歌、最佳台語專輯獎、最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎第26屆金曲獎特別貢獻獎