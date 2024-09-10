中秋節最強烤肉醬選？賣場公開熱銷冠軍：不是一家烤肉「萬家香」

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▲家樂福首度公開2023年度熱銷前十大烤肉醬，冠軍為金蘭烤肉醬。（圖／家樂福提供）

▲熱銷生鮮食材Top5皆為燒烤明星商品，包括紐西蘭陽光金圓頭奇異果、冷藏挪威鮭魚輪切。（圖／全聯提供）

▲家樂福會員購買烤盤／烤肉架(網)／木炭／火種／免洗餐具／烤肉配件／鋁箔／保鮮盒／水壺／冷水壺／冰桶／保冷袋／保鮮膜系列商品，滿1000元送100元現金折價券。（圖／家樂福提供）

中秋節團聚烤肉的日子到了！家樂福表示，肉品、烤肉醬與烤架買氣自7月開始明顯提升，而家樂福、全聯也公開烤肉必備烤肉醬的熱銷排行榜，其中創造出「一家烤肉萬家香」知名廣告詞的萬家香，反而不是排第一名，家樂福熱銷冠軍為「金蘭烤肉醬」；全聯則是「大昌秘傳燒肉醬」，隨中秋佳節愈來愈近，各大通路推出各式澎湃食材和應景烤串，團圓相聚也別忘趁優惠搶便宜！烤肉時最重要的元素靈魂「烤肉醬」，能為食材增添風味，提升口感、視覺、味覺的烤肉體驗。為讓顧客在眾多烤肉醬中找到自己的烤肉靈魂，家樂福首度公開2023年度熱銷前十大烤肉醬：TOP1：金蘭烤肉醬 240g（45000罐）TOP2：健康廚房古早味烤肉醬（20000罐）TOP3：萬家香醃烤肉醬225g（17000罐）TOP4：健康廚房蒜香風味烤肉醬（15000罐）TOP5：李錦記蜜汁烤肉醬 240g（12000罐）TOP6：義美BBQ燒烤醬TOP7：李錦記日式照燒烤肉醬250gTOP8：DAISHO秘傳燒肉醬TOP9：原燒鮮甜水果燒肉醬200mlTOP10：燒濃口味噌燒肉醬200ml全聯觀察今（2024）年8月23至9月1日前五名人氣醬料TOP1：「大昌秘傳燒肉醬」TOP2：「敘敘苑燒肉醬(特製)」名店霸主TOP3：「大昌日本秘傳燒肉醬-五倍蒜味」蒜味人最愛TOP4：「金蘭蜜汁烤肉醬」經典不敗TOP5：「萬家香醃烤肉醬」此外，全聯熱銷生鮮食材Top5皆為燒烤明星商品，包括冠軍為紐西蘭陽光金圓頭奇異果、亞軍冷藏挪威鮭魚輪切、季軍帶皮豬五花肉條、豬梅花火鍋薄切肉片、以及第五名的豬五花火鍋薄切肉片。◾冷凍特大海虎蝦，8尾839元◾冷凍金磚白蝦，8~13尾499元◾冷凍半殼生蠔，約300克319元◾日本冷凍熟含卵帶唇扇貝，21~25顆／739元◾無雙酚A鋁箔，138元買1送1◾楓康氣炸鍋油湯炸物油切吸油紙，131元買1送1◾食物分裝耐熱袋，95元買1送1​​​​​​◾藍卡卡式娃斯罐3入，129元買3送1◾好漢折疊椅，638元買1送1◾OP生物分解抗菌立體密封袋，98元買1送1​​​​​​​◾菲力豬串燒，單盒特價99元◾美味堂照燒豬肉串，單包特價59元◾蒜味烤香腸串，單包特價99元◾炙燒九州甘口醬油烤飯糰，每包2入63元◾美味堂起司麻糬，單包特價79元◾十三香雞胸，單盒特價62元，2盒優惠價115元◾青花椒桂丁雞翅腿，單盒特價99元，2盒優惠價179元◾日式燒烤梅花肉片，單盒特價95元◾珍香豬古早味鹹豬肉，單盒特價88元◾草蝦，優惠價169元，指定蝦類任選2盒單筆現折10元◾挪威鮮鯖魚切片無鹽單盒115元◾鮮凍特級中卷，單盒優惠價169元◾水耕嫩葉生菜，單包優惠價59元◾高纖維圓櫛瓜，單顆特價45元◾「尊桂日式燒鳥禮盒」挑選最優質的桂丁土雞，包含特殊部位並去骨成小塊，方便燒烤享用，特價759元◾「夯嚴選串烤組合」，提供黑豬五花燒烤片、豬梅花蔥捲、孜然羊肉串、橙汁雞肉串等豐富食材，單組特價1459元