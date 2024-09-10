名家論壇》黎榮章／柯文哲遭羈押！民眾黨喊司法不公　輿情買單？

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▲京華城案：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲台北地檢署：網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲北檢：網路相關留言 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

檢廉偵辦京華城案，8月30日發動搜索前台北市長柯文哲住宅、民眾黨部等地，並約談柯文哲到廉政署、北檢說明；檢察官訊後認定柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，向法院聲請羈押，然而北院9月2日裁定柯文哲無保請回，重挫北檢偵辦士氣；北檢向高院提出抗告後，高院發回更裁，北院5日再開羈押庭，這次北檢扳回一城，讓柯文哲羈押禁見。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察京華城案的網路聲量趨勢，兩聲量高點分別是8月30柯文哲赴廉政署接受調查，以及9月2日柯文哲終於步出北檢、無保請回。其實，北檢從8月中旬就開始陸續傳喚京華城案相關人到案說明，但因起初接受調查的層級最高只到台北市前副市長彭振聲，因此相關討論度都在每日數千則，直到29日威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇被搜索、傳喚，才讓此案熱度一夕升高，突破2萬則。30日檢調更直搗黃龍搜索柯宅，當天討論度更衝到4.5萬則創新高，柯文哲在北檢遭當庭逮捕、北檢聲押的4天裡，媒體、網路側翼的批柯文哲的風向，讓該案網路討論熱度一直維持在3、4萬則。不過，無保請回當天直接衝上6.3萬則，是京華城案至今討論熱度最高的一天，柯陣營、小草們士氣大振，柯文哲也順勢大力批判北檢，成功引導風向創下近期兩案的聲量新高點，柯宛如滿血復活。而5日北院二次裁定，讓柯文哲羈押禁見，當日聲量3.7萬則，沒有比無保請回當天高。北檢身為京華城案的偵查主體，近來關注度相當高，民眾黨也在8月30日柯文哲遭檢廉帶回偵訊後就召開記者會，批評北檢未嚴守正當法律程序。觀察北檢8月底開始至今的網路情緒聲量與好感度，其負面聲量7.2萬則，大於正面聲量的3.7萬則，熱門負面話題包括因聲押失敗丟了大臉，外界批其未掌握關鍵金流、證據沒搜齊就急著辦、搜索超出合理範圍，也被質疑夜間偵訊、當庭逮捕的合理性。不過，因北檢在辦案過程中，新聞媒體持續曝光部分案情，讓不少網民宛如追追上癮，甚至北檢辦案細節成為側翼發文素材、大讚北檢等，這讓北檢也斬獲部分正聲量，尤其捲土重來後成功讓柯文哲被押，挽回顏面，總體好感度0.52，不算太低。柯文哲被無保請回後到9月5日召開第二次羈押庭前，網路對北檢的評論風向，其中高達21.1％的聲量痛罵北檢是「垃圾」、15.8％聲量嘲諷「青鳥」崩潰、14.7％的聲量批評北院對外說明時誤指台北市都委會執秘邵琇珮「畏罪潛逃」搞烏龍、而認為北檢非常丟臉和認為北檢很噁心的聲量各有10.5％、9.8％的聲量認為檢調成政治追殺工具、9.1％的聲量認為「偵查不公開」在這次事件中淪為笑話，因為在北院裁定前，各式關於案情的新聞報導滿天飛、8.4％嘲諷表示「可憐哪北檢」。然而在召開第二次羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見後，針對北檢的網路風向改變為，「諷刺館長快點包圍北檢」，佔總聲量的18％、16％的聲量反諷民眾黨支持者所喊的「司法不公」、15％的聲量嘲笑柯文哲「要去土城了」。總體而言，嘲諷柯文哲、民眾黨的聲量成為主流意見，而呼應民眾黨中央所喊的「司法不公」而認為「綠色恐怖」、「民進黨干預司法」的聲量，大約僅佔總體的22％，由此可見，柯文哲被羈押前後的網路風向可說有一百八十度轉變，第一次聲押失敗後，北檢在網路上被眾人唾罵，柯黑罵北檢辦事不力、小草罵北檢政治打壓，然而後來羈押成功，風向大逆轉，嘲諷柯文哲變頓時變成網路主流風向，小草的聲音進入沉默螺旋，真可謂「成王敗寇」。柯案成為民眾黨的重大政治危機，民眾黨中央緊急應變小組決定發動全台開講，上街講訴求司法公正。北檢偵辦此案，因具高度政治性，受全國矚目，也累積不少負面聲量，但數據分析指出，在柯文哲被押後，風向已經轉變，民眾黨接下來全國宣講，恐怕要提出一套完整說詞來說服民眾、挽回即將破產的信任度，否則光喊口號、煽動情緒，恐怕無法說服多數人，對該黨長遠發展更為不利。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com