今下午3:00開搶3折券！459元吃到飯店Buffet　松葉蟹、牛排吃到飽

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▲單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，獎品包含價值近20萬元的按摩椅。（圖／寒舍集團提供）

▲「寒舍生活APP」慶三歲生日，今（11）日下午3點正式開放搶購限量3折券，「探索廚房平日午餐券」只要558元。（圖／資料照，可樂旅遊提供）

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

寒舍集團會旗下「寒舍生活APP」會員人數突破10萬，加上迎接三歲生日，推出歡慶三重奏活動，第一重凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3,000元以上，即可參加抽獎，最大獎價值高達近20萬元的按摩椅。第二重為參加「歡慶APP三歲生日」臉書活動，就有機會獲得住宿券。第三重則是每次都讓消費者急著搶購的限量「3折餐券」，今（11）日下午3點將正式開放搶購，459元就能吃到十二廚自助餐廳。寒舍集團，歡慶官方APP滿三週年，特別為饕客們設計「美食滿額抽大獎」，結帳時出示APP卡號，單筆消費每滿3,000元，即可獲得一張電子抽獎券，至多三張，獎品包含知名健身品牌喬山健康科技JOHNSON四手韻律W按摩椅，價值19萬8000元，還有頂級席夢思「奇境系列」床墊，價值14萬4000元，以及寒舍集團四家飯店住宿券等。而每年總引起搶購的「3折餐券」活動今年同樣有，，就能享有爐烤美國紐約客牛排、松葉蟹腳、德國豬腳等通通吃到飽。也有寒舍艾美酒店的，同樣享有松葉蟹腳、中東燒烤等吃到飽。另有下殺至224元的寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」以及「川薈重慶水煮嫩肥牛」422元。此外，更加碼祭出「寒沐雙人湯屋券」史上破盤價7折只要1,750元。「歡慶APP三歲生日」還有臉書活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚分享貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組住宿券獎品，尊榮入住體驗寒舍之旅。另外，漢來美食旗下的「來美食APP」會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券等。