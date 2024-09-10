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江蕙復出爆曾罹癌！王力宏祝賀每天都健康快樂　開心二姐抗癌成功

記者蘇詠智／綜合報導

▲江蕙抗癌成功，再度恢復健康，藝人好友都獻上祝福。（圖／摘自臉書）
▲江蕙抗癌成功，再度恢復健康，藝人好友都獻上祝福。（圖／摘自臉書）
江蕙金（10）日宣布自己過去因罹癌而接受化療，曾度過肺栓塞、大出血等驚險狀況，身體終於恢復健康，也宣告帶著樂觀和正向歸來。在她9年前封麥演唱會上，曾以嘉賓身份出現，還以小提琴為她伴奏的王力宏，稍早也透過經紀人表示，很高興聽到她康復，祝福她能繼續擁有最燦爛的笑容。

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▲王力宏（左）唱歌，江蕙在旁作伴。（圖／摘自微博）
▲王力宏（左）唱歌，江蕙在旁作伴。（圖／摘自微博）
演唱會現身力挺   交情好一起Ｋ歌

王力宏在江蕙的封麥演唱會上，由於喉嚨受傷無法開唱，卻仍到場力挺，還擔任她演唱《愛著啊》的伴奏，好交情不言可喻。在江蕙封麥之後幾年，大陸微博也曾經出現一支短片，裡面是王力宏唱著自己的歌曲《大城小愛》，而江蕙則在旁邊打著拍子，同支影片也看到霍建華在江蕙身旁唱歌，他的妻子林心如在旁坐著欣賞，可見幾位紅星
互動良好，私下有空就相約聚會。

得知江蕙終於將自己當初封麥、抗癌的真相公佈，王力宏透過經紀人表示：「很高興聽到二姐康復的好消息！願二姐未來的每一天都充滿健康與快樂，繼續散發光芒與才華。永遠擁有最燦爛的笑容！」
 

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