江蕙罹癌藏9年！費玉清「曾把她放重要位置」心疼：堅強克服磨難

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▲費玉清和江蕙交情很深，之前也曾說「把江蕙放在心底很重要的位置」。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

台語歌后江蕙封麥9年，將於10月5日登上大巨蛋為國慶晚會開唱，原本外界認定，她是因為受到暈眩症所苦，所以選擇引退，沒想到她今（10）日突然透露，其實是因為當年發現罹癌，所以才選擇離開歌壇，但經歷多次生死交關後，如今終於恢復健康，她決定好好把握當下做自己，為自己和喜愛她的歌迷而唱。對此，曾說把江蕙放在心底重要位置的好友費玉清，得知消息後也發聲表示，「她克服了一切磨難，祝她從此一路坦途！」江蕙本月1日剛度過63歲生日，今日公開當時寫下的親筆信，透露當初選擇封麥，其實是因為自己罹癌，當時曾因為患病感到不安，「病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」當下十分徬徨無助，最後在醫療團隊的照顧下，她終於得以重生，決定重拾麥克風站上舞台。對此，不少好友先前完全不知情，三金歌王文章就說，看到江蕙的信才知道對方曾經生這麼重的病，「心疼她這段生病時間的煎熬，阿蕙真的辛苦了」；和江蕙私交甚篤的費玉清也回應，「我認識的江蕙是一個很堅強的人，她也以堅強的意志克服了一切磨難，祝她從此一路坦途！」事實上，江蕙和費玉清從秀場時期就是一路走來的戰友，2人曾傳出緋聞，也一直被身邊好友及粉絲湊在一起。先前費玉清在封麥演唱會上，也曾經提到，「江蕙的歌唱實力還有她的地位，跟她在一起壓力很大，但跟她聊天滿感性的」，接著直接告白，「把對方（江蕙）放在心底很重要的位置」；江蕙也曾在節目上開玩笑說，如果費玉清向她求婚，自己會點頭答應，可見雙方交情非常深。生日：1961年9月1日經歷：1970年開始、在飯店、酒家、夜總會等地走唱1981年以本名「江淑惠」推出第一張日文專輯正式出道1982年以藝名「江蕙」推出第一張台語專輯2015年宣布正式退休2024年8月宣布復出經典作品：〈酒後的心聲〉、〈落雨聲〉、〈家後〉、甲你攬牢牢〉、〈夢中的情話〉、〈當時欲嫁〉、〈傷心酒店〉、經典紀錄：第1屆金曲獎最佳女演唱人獎第5屆金曲獎最佳演唱專輯獎、最佳作曲人獎第11、12、13屆金曲獎最佳方言女演唱人獎第14屆金曲獎最佳台語女演唱人獎第16、17屆金曲獎最佳台語流行音樂演唱專輯獎第20屆金曲獎我的最愛一首歌、最佳台語專輯獎、最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎第26屆金曲獎特別貢獻獎