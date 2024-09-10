世新大學自製戲劇才藝節目　海選挖掘新星演員「總獎金50萬元」

我是廣告 請繼續往下閱讀

世新大學投資、自製的戲劇才藝選秀PK節目《戲戲品味》即日起受理報名，將在10月3日針對在校學生進行公開海選，期盼挖掘才華洋溢的新星演員，當天特別邀請優秀藝人校友到場擔任評審與主持，躋身前三名者將可得到共計50萬元的選秀獎金。世新大學表示，大型棚內綜藝節目模式籌備的《戲戲品味》，是由資深製作人、世新大學廣電系校友張德偉，攜手資深節目統籌李聖聰等18人的業界編導製作群，合作世新廣電系師生，結合「綜藝節目企劃與寫作」、「影棚節目實作」等課程師生進行觀摩實作，將在亞洲唯一教學作為目標的LED環幕智能攝影棚、各式專業攝影棚進行錄製。世新大學指出，仰賴LED環幕智能棚的沉浸式表演情境，選手透過比拚個人演技展示、即興表演、角色挑戰、團隊合作、編劇導演等各方面才能，脫穎而出的人就有機會成為未來戲劇界的新星。張德偉指出，看準世新大學學生蘊藏的表演能量，《戲戲品味》海選對象皆為在校學生，除了看好隱藏在世新各個學系的素人，也有邀請栽培李國修、曾國城等知名演員的話劇社等社團學生，以及正在就讀世新的經紀公司新人報名參加節目，期待藉此挖掘才華洋溢的新星演員。世新大學說明，《戲戲品味》即日起受理報名，截止時間10月3日凌晨零時，當天上午8點在校內「LVS智能攝製基地」進行公開海選，特別邀請優秀藝人校友擔任評審與主持，獲得前三名者更可獲得共計50萬元的選秀獎金。