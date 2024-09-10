台鐵董事會今討論票價無果！缺評估等資料退回修正下次再議

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵董事會今（10）日討論票價調漲，不過傍晚台鐵表示，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。台鐵票價依照計算公式，可按投資報酬率3%到5%計算，由於票價已長達29年未調整，為避免調幅過大，台鐵營運單位建議採用投資報酬率3%計算平均漲幅，再以遞遠遞減方式計算不同距離漲幅。若以區間車基本費率每人每公里1.46元（含稅）、3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率為1.98元，平均調幅落在35.6%。原則上以短途漲幅最多、長途漲幅最小調整。若以台北到高雄來計算，自強號票價843元，若漲幅35.6%，調漲後的價格超過千元，與台北到高雄的高鐵票價1490元的價差縮小到200元到300元內，但耗費的時間，台鐵比高鐵多出2倍，恐怕會影響到民眾搭乘意願。今日下午台鐵董事會研議審議「台鐵票價合理化方案」，台鐵說明，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析…等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。本次董事會研議過程經董事決議不予公開。交通部長陳世凱表示，經瞭解本案於董事會進行充分討論後，與會董監事認為相關票價調整所涉應研析涵括之資料，須再補充更周延。因此，董事會決議請經理部門參考董監事意見補充後，再儘速召開董事會討論。臺鐵票價迄今29年没有調整，確實有討論空間，交通部會予以支持，也尊重公司董事會運作治理，等依程序送到部後會予以協助。