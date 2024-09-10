iPhone 16被嫌像垃圾袋！正撞NewJeans配色　閔熙珍神預言？

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▲iPhone 16一共5種顏色，竟被說像垃圾袋。（圖／翻攝官網）

▲NewJeans日語單曲《Supernatural》各成員有不同配色，被說像這次iPhone 16新色。（圖／環球黑膠）

▲NewJeans日語單曲《Supernatural》和村上隆合作設計。（圖／村上隆 IG）

2024蘋果秋季發表會在今（10）日台灣時間凌晨1時登場，最受外界矚目的iPhone 16系列實機終於正式公開，其中iPhone 16、iPhone 16 Plus共有5款顏色，包括黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍，然而卻被嫌棄「配色像垃圾袋」，有網友意外發現這5個顏色搭在一起，正好和NewJeans首張日本單曲顏色一模一樣，直呼：「閔熙珍都預言到了！」iPhone 16新色受到廣大討論，除了基本的黑白兩色以外，有人評價藍色是「最醜的藍」，而粉紅色比起以往iPhone使用的粉色較為深，更接近桃紅色，遭到嫌棄：「秒聯想到辦桌的粉色餐巾紙」、「垃圾袋粉」，還有人認為三個顏色都像垃圾袋。不過這樣新奇的配色卻讓網友發現有點眼熟？有人翻出NewJeans在今年6月發行的首張日本單曲《Supernatural》，每個成員都搭配了不同的顏色專輯封面和附贈包包，Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein分別對應紫色、藍色、黑色、綠色和白色。此為日本藝術家村上隆聯名合作，他以個人畫風幫每位成員量身打造了各自的形象角色和周邊設計。沒想到這個配色竟然和全新iPhone 16不謀而合，讓網友笑說：「iPhone 16才不是什麼垃圾袋顏色，閔熙珍都預言到了。」其他網友看了也附和：「謝謝，一模一樣」、「不會再說不好看了」、「這太神了」、「閔熙珍又贏」、「走在時尚尖端」、「下次回歸一人一支iPhone代言」，更恰好的是，NewJeans過去曾和APPLE合作，在去年7月發行的歌曲《ETA》MV正是使用iPhone 14 Pro所拍攝，讓粉絲驚呼：「跟APPLE合作不是沒有原因。」