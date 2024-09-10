全國工策會總幹事臺中大會師 經濟部：台中經濟縣市標竿

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▲來自全台各縣市工策會總韓事，在台中展開二天一夜參訪交流。（圖／台中工策會提供）

全國直轄市及縣市工商發展投資策進會總幹事聯誼會，日前在台中市舉行，全國20位總幹事來了15位，歷年之最。在台中市工策會總幹事暨聯誼會總會長黃于珊引領下，不但參訪了台中市重大建設，也聽取台中近年來招商成績，獲得經濟部投資促進司司長張銘斌，盛讚臺中市經濟發展足為各縣市標竿，經濟表現有目共睹。黃于珊表示，盧市長作為六都唯一女性首長，最重視招商引資與經濟發展議題，從建設面向打造強大繁榮的富強臺中，創造良好的投資環境。「投資臺中就是投資臺灣」。在2天1夜行程中，臺中工策會在交流會議以外，特別安排貴賓參訪全臺最大外商─台灣美光記憶體，高偉精密科技、木匠兄妹木工房、霧峰林家花園林獻堂博物館園區、立法院民主議政園區。、逢甲夜市，以及臺中重大建設導覽包括中央公園、國際會展中心、綠美圖及流行影音中心，橫跨外資企業、國家磐石獎及臺中市金手獎優質中小企業，以及產業故事館等臺中各級產業交流，見證臺中的隱形冠軍與經濟成果。參觀美光記憶體時，盧東暉董事長更親自主持簡報，對經濟部及中市府協助廠區開發表達感謝，作為投資額最大的外資廠商，美光在臺投資累計超過300億美元，後續美光將拓展至臺南安平廠區，也持續強化與在地廠商供應鏈採購，更透過美光基金會推動社會關懷、深耕臺灣，將資源捐助予花東地區災後重建及社區清掃、舊衣回收等公益服務，不僅與臺灣建構緊密的經濟鏈結，也為臺灣這塊土地創造善的循環。這欠交流活動除各縣市工策會總幹事及代表蒞臨，包括經濟部投資促進司、投資臺灣事務所、工業技術研究院等代表共約50人前來臺中；經濟部投資促進司司長張銘斌讚許臺中市經濟發展為各縣市標竿，經濟表現有目共睹，在最能展現投資力道的「投資臺灣三大方案」數據中，臺中核定家數高達314家，是全國第一，總投資金額達到 3,533億元，已創造多達2萬個就業機會。