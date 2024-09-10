14家金控8月獲利出爐！富邦金再奪3冠王　開發金累計獲利排第四　

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國內14家上市金控今（2024）年8月獲利出爐！由於新台幣8月大升近9角，8月獲利不如預期，合計稅後僅賺逾323億元，新光金更是8月唯一出現虧損的金控，虧損了44.8億元。不過，14家金控累計前8月合計稅後賺超過4641億元，年成長近5成，其中富邦金再度奪下金控獲利3冠王，8月稅後賺55.3億元，累計稅後淨利1133.3億元，每股稅後盈餘（EPS）8.43元，獲利創下歷年同期次高。富邦金子公司台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前8月獲利皆創下歷年同期新高，其中富邦人壽8月稅後淨利為23.6億元，累計稅後淨利為745.5億元，年成長91%，創下歷年前8月第三高紀錄。8月投資收益來源主要國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。富邦人壽保持穩健的投資布局，並動態調整避險部位，以有效管理匯兌風險。股市方面，8月富邦人壽持續密切關注市場波動情況，伺機實現資本利得，再加上現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，美國通膨降溫，8月份公債利率回落，富邦人壽自今年5月起，已把握利率高檔時機，持續增加債券部位，以提升經常性收益。匯市方面市場對於9月聯準會降息的寬鬆預期促使美元走跌，導致美元兌新台幣單8月貶值2.73%。富邦人壽透過拉高避險比例，控管匯兌損失，應對金融市場波動。國泰金2024年8月稅後淨利也有52.6億元，累計前8月稅後淨利983.5億元，EPS達6.44元，累計稅後淨利及EPS皆創同期歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利創歷史次高。國泰人壽8月稅後淨利12.2億元，累計稅後淨利663.1億元，獲利下滑主因新台幣升值致單月避險成本較高。8月美國就業及通膨數據持續降溫，且美國聯準會（Fed）於全球央行年會再釋降息訊號，致美元及美債利率明顯回落；同時隨投資人對經濟衰退的擔憂升溫，令股市波動加劇。國泰人壽也掌握波段操作，逢高調節股票部位，惟本月因台幣兌美元單月升值2.81%，壓抑獲利表現。此外，截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額逾400億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理彈性。在資本方面，8月淨值比逾9%，RBC亦遠高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。面對快速變化的金融局勢，國泰人壽表示，將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。中信金8月自結稅後盈餘51.67億元，累計前8月合併稅後盈餘532.15億元、EPS為2.67元。中信金表示，子公司中信銀行8月放款持續成長且財富管理業務動能強勁，加上金融商品操作得宜，單月稅後獲利46.64億元；子公司台灣人壽8月雖仍有股利收入及股債資本利得挹注，但美元貶值0.9元產生較大的匯兌損失，單月稅後獲利7.23億元。若與2023年同期相比，中信金指出，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能大幅成長，帶動整體累計稅後獲利較去年同期成長11%。保險業務部分，今年以來美元累計升值達3.9%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，累計稅後獲利較去年同期成長56%。值得注意的是，兆豐金與開發金累計前8月稅後都賺了269.16億元，在金控獲利都排名第4，其中兆豐金8月自結稅後賺23.29億元，累計前8月稅後賺269.16億元，EPS為1.82元，而開發金8月自結稅後獲利19.07億元，累計前8月稅後獲利269.16億元，續創同期新高，年成長75%，EPS為1.57元。至於元大金8月自結稅後純益22.12億元，年減18.5％，累計前8月稅後純益246.78億元，年增13.1％，EPS達1.91元，每股獲利在金控中排名第四，兆豐金以1.82元排名第五、開發金1.57元居第六。玉山金8月自結稅後盈餘30.3億元，累計稅後盈餘184.7億元，年增32.50%，亦創歷年同期最高， EPS為1.15元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘172.4億元，較去年同期增加40.92%，玉山證券15.5億元，較去年同期增加78.06%；玉山創投0.4億元。台新金8月自結稅後淨利27.7億元，累計前8月稅後淨利153.4億元，EPS為1.08元，其中台新銀行8月稅後淨利23.8億元，累積稅後淨利123.6億元，創歷史新高，核心業務獲利動能強健，累計稅後淨利較去年同期成長 14.8%。資產品質維持穩健，截至 8月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1086.24%；台新人壽8月稅後淨損1.1億元，主因8月台幣升值致兌換損失增加，累計稅後淨利19.1億元，較去年同期增加，主係因今年股票資本利得影響。永豐金2024年8月自結單月稅後盈餘20.60億元，累計前8月稅後盈餘166.69億元，其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘16.33億元，累計前8月稅後盈餘129.56億元；永豐金證券8月稅後盈餘4.67億元，累計前8月稅後盈餘41.55億元。新光金8月則虧損44.8億元，也是唯一8月呈現虧損的金控，獲利排名也從前段班大幅滑落第9名，累計前8月合併稅後純益188.1億元，仍為歷史同期第三高，EPS為1.2元。