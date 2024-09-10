遏止不法菸品入境！海巡署高雄查緝隊查獲漁船載運加熱菸彈

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▲海巡署偵防分署高雄查緝隊查獲金春滿6號漁船載運加熱菸彈，遏止不法菸品入境。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊查獲金春滿6號漁船載運加熱菸彈。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)

海巡署偵防分署高雄查緝隊及偵防查緝隊於今(10)日凌晨，在高雄市旗津區，海巡署南部分署高雄第5岸巡隊旗后安檢所執檢區執行聯合查緝，查獲郭姓船長等人駕駛金春滿6號漁船載運加熱菸彈，乃加以查扣，經清點共有加熱菸彈2萬5000包，乃將全案依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局裁處，以守護國人健康。海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長許宏銘表示，偵防分署高雄查緝隊及偵防查緝隊是於10日凌晨，會同南部分署第5岸巡隊、高雄市政府財政局菸酒管理科等單位，在高雄市旗津區旗后安檢所執檢區執行聯合查緝，查獲郭姓船長等人駕駛金春滿6號漁船載運加熱菸彈，為海巡首次破獲漁船載運加熱菸，成功守護國人健康。許宏銘說，高雄查緝隊及偵防查緝隊是於日前即接獲情資指稱，私梟企圖利用市面加熱菸利潤好，且需求較高之際，以漁船密艙夾藏走私菸品闖關進港牟利，乃由海巡署第七巡防區統合岸海查緝能量，並會同主管機關高雄市政府財政局菸酒管理科到場執行聯合查緝，而在金春滿6號漁船油櫃密艙查獲一批以黑色防水塑膠袋包裝之「TEREA」品牌加熱菸50箱，經清點每箱有500包，共計2萬5000包，初估市價高達500萬元，為今年度我國查獲首宗利用漁船密艙載運加熱菸案件。許宏銘指出，加熱菸自去(112)年3月22日「菸害防制法」修法公告正式納管規範為指定菸品後，因需要提出健康風險評估報告，向衛生福利部申請進口販售，惟目前尚無相關業者通過核准菸品合法進口，故不法集團在此種菸品市場有暴利可圖情形下，鋌而走險以漁船密艙夾藏走私，專案小組成功將該批未經檢驗合格之菸品攔截漁港口，避免更多不法菸品流入市面，確保國人健康。許宏銘並指出，目前我國對加熱菸尚未核准輸入、製造及販賣，若違反前揭行為，恐涉及菸酒管理法及菸害防制法等法規，且裁罰不輕，海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」之目標，積極查緝不法，有效遏止不法菸品危害人民健康，呼籲民眾切勿貪圖私利而觸法受罰。