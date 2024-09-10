影／首次民間太空漫步出任務！SpaceX發射成功　北極星黎明啟動

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SpaceX的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，經歷多日延遲後，今（10）日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射，載著億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）等4人前往太空，計畫在5天後重返地球，一切順利的話，將在任務第3天進行太空漫步，屆時將寫下史上首次民間執行太空漫步的紀錄。根據《美聯社》報導，太空漫步被認為是太空飛行中最危險的部分之一，一直是官方專業太空人的專屬領域，不過「北極星黎明」將改變這項傳統。按照計畫，船員們將飛往距離地球最遠約1400公里的位置，並在該處停留10個小時，然後進行兩小時的太空漫步。4位船員都將穿上SpaceX新設計的太空服，實際測試它們在太空重力環境中的運作狀況。除此之外，船員還將進行包括在太空中測試星鏈（Starlink）通訊等諸多其他項目的實驗，總計實驗任務項目約有近40項。這趟「北極星黎明」的成員包括自掏腰包資助整項計畫的富豪指揮官艾薩克曼（Jared Isaacman）、任務飛行員美國空軍退役中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與兼任醫務官的梅農（Anna Menon），除了艾薩克曼外，其他3人都是首次飛往太空，這也是SpaceX首次有兩位員工成為載人太空船任務組員的成員，且吉利斯預計也將離開太空船，與艾薩克曼一起完成太空漫步任務。在出發前艾薩克曼被問到，他個人支付了多少費用以實現這趟旅程？艾薩克曼拒絕透露，僅強調如果沒有SpaceX全體員工的努力，自己就沒有機會完成太空旅行的夢想，「希望我的孩子們以後能夠看到人類在月球和火星上行走，勇敢地探索我們的太陽系」。