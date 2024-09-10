強化海域執法實力！海巡署委由台船承造高緯度遠洋巡護船開工

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▲台灣國際造船公司董事長黃正弘(右)致送高緯度遠洋巡護船首艘巡護10號的模型給海洋委員會主任委員管碧玲(中)，以資紀念。(圖／記者黃守作攝，2024.09.10)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.10)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.10)

台灣國際造船公司於今(10)日，在該公司高雄廠，舉行海洋委員會海巡署艦隊分署委造高緯度遠洋巡護船首艘巡護10號開工儀式，祈求平安順利。海巡署艦隊分署委託台灣國際造船公司承造高緯度遠洋巡護船首艘巡護10號開工儀式，是由台灣國際造船公司董事長黃正弘與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，海巡署署長張忠龍、副署長許靜芝、艦隊分署分署長廖德成、台灣國際造船公司總經理魏正賜等人與會，台灣國際造船公司董事長黃正弘並致送高緯度遠洋巡護船首艘巡護10號的模型給海洋委員會主任委員管碧玲，以資紀念。台灣國際造船公司董事長黃正弘表示，政府推行國艦國造政策，自111年起特別編列129億餘元執行籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，規劃10年內打造6艘新式海巡高緯度遠洋巡護船，首艘建造工程於113年9月10日開工，並舉行開工典禮，代表海巡在藍色國土上挹注新造海巡艦船艇迎來新的里程碑。黃正弘說，此一建造案於112年9月19日決標，115年7月31日首艘交船，並以一年一艘的期程，於120年完成6艘高緯度遠洋巡護船，並為提升高緯度地區遠洋巡護能量，強化海域執法實力，人道救援工作等任務，台船公司將戮力以赴，並依合約期程完工交付海巡署使用，其功能也可支援東沙與太平島的油料物品運補工作，亦可搭載水下救援任務相關、聲納測深探測儀及可搜索深度等級水下無人載具，以及配合各項救援任務。黃正弘並說，籌建海巡艦艇發展計畫自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸級巡防救難艇15艘、1000噸級巡防艦6艘建造案、4000噸級巡防艦4艘統包採購案，以及高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案，100噸級巡防救難艇15艘已全數交付、1000噸巡防艦已交付2艘及4000噸級巡防艦已交付3艘，目前建造進度均符合施工進度。海洋委員會主任委員管碧玲指出，海巡遠洋巡護船30年來，執行了近百次的遠洋巡護任務，守護我國遠洋漁業權益，並善盡國際公約義務，她說，這6艘5000噸級全新高緯度巡護船，噸位更大、耐海性更佳、功能更強，是海上鋼鐵長城，將捍衛我國主權、維護漁權、守護台灣。