邵雨薇想演男生忍痛推給吳慷仁？笑言要他自己看過劇本

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▲「拍台北」劇本徵選舉行頒獎典禮。（圖／記者吳翊緁攝）

▲頒獎典禮主持人曾寶儀（左）與北市文化局長蔡詩萍歡喜相會。（圖／記者吳翊緁攝）

第16屆「拍台北」電影劇本甄選今（10）日舉辦頒獎典禮，北市文化局長蔡詩萍親自到場頒發評審感謝狀，及與名導朱延平合頒「金劇本獎」，近日推出自製電影《愛情城事》的曾寶儀擔任典禮主持人。當紅女星邵雨薇首度參與評審工作，不但感到新鮮，也相當開心，問她是否在這些優秀的劇本中有私心屬意的角色，她竟然回答：「但我想演的角色都是男生。」那只能讓給影帝另一半吳慷仁了？她則改口：「這我就不知道了，要等他自己看過劇本。」本屆「拍台北」劇本徵選勝出者包括胡清雅的《台北孤兒》拿下「金劇本獎」，温蓮忻《THX-5269 伊織の粉絲感謝祭》奪得「銀劇本獎」，吳桓中的《大去年》拿下「銅劇本獎」。曾經捐出10萬元作為獎金的金鐘視帝薛仕凌，今年又捐了10萬，繼續扮演「天使」。除了邵雨薇之外，其他評審有資深監製李耀華、導演連奕琦、影評人張士達、編劇張耀升等，各自看劇本的角度都不同。邵雨薇承認透過演員的身份，會先考慮角色是否有發揮，從事幕後工作的評審們則會從整個大局來評析，不過「可拍性」絕對是大家的考量，因此獲選的作品都很適合搬上大銀幕。連奕琦特別讚賞了描述男粉絲想參加AV女優感謝祭，內心卻又覺得背叛了自己暗戀女生的《THX-5269 伊織の粉絲感謝祭》，直呼希望温蓮忻是有志寫作的編劇、而不是導演，然後把劇本賣給他拍。温連忻上台卻是感謝三上悠亞來台舉辦感謝祭，讓他有了劇本的靈感，表示如果三上願意拍，可以不拿編劇費沒關係。邵雨薇被問到不少演員都跨足幕後是否也想跟進？坦言是有想過，笑答：「覺得幕前可能還稍微需要我，我還是先把幕前做好，然後再以很好的狀態完成幕後的事。」看起來，暫時還不是時候。