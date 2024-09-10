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足球／台灣18名小將揚名西班牙Arnedo Cup　奪第12名創隊史最佳

記者路皓惟/綜合報導

▲台灣足球夢想計畫小將揚名西班牙，Dream Taiwan奪Arnedo Cup第12名，創隊史最佳成績，展現台灣足球實力。（圖／相信育樂提供）
▲台灣足球夢想計畫小將揚名西班牙，Dream Taiwan奪Arnedo Cup第12名，創隊史最佳成績，展現台灣足球實力。（圖／相信育樂提供）
來自台灣各地的18位小將組成的Dream Taiwan，9月前往西班牙參加La Rioja舉辦的第28屆Arnedo Cup，這群U14球員在面對西甲巴塞隆納、馬德里競技等多支豪門青年隊，絲毫不遜色，創下隊史最佳成績第12名，讓世界看見台灣足球的實力。

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面對西甲豪門不畏懼　小將們展現韌性

從9月6日至8日為期三天的賽事中，Dream Taiwan首戰巴塞隆納，憑藉緊密的防守，直到補時階段才不幸失球，最終以0：1惜敗。隨後與馬德里競技交手，Dream Taiwan以0：2敗陣，但小將們並未氣餒，迅速調整狀態，9號劉晉瑋獨進3球，上演「帽子戲法」，以5：0大勝地主隊EF Arnedo。

在接下來的比賽中，Dream Taiwan再度以3：0擊敗UD Logrones，挺進四強賽。雖然四強Dream Taiwan以1：3敗給比利亞雷亞爾，最後一場對上吉羅納俱樂部，雙方鏖戰到PK大戰，終場Dream Taiwan以2：3落敗，但仍以2勝4敗戰績，獲得第12名，名次相較2023年進步一名，創隊史新高。

看見台灣足球未來　施俊豪目標更明確

Dream Taiwan從新竹集訓、泰國移地訓練到西班牙的賽前備戰，歷經十多天的磨合與成長，證明台灣基層足球培育許多優秀潛力好手。相信育樂董事長兼總領隊施俊豪表示，「有機會讓育成階段的小選手去西班牙見識、感受和學習是很好的經驗！其實台灣足球並沒有離世界很遠。」

隨著第二年正式參賽，施俊豪對於促進台灣足壇的目標更加明確，要讓台灣足球囝仔與世界接軌，期待帶著這份寶貴經驗，未來在足球舞台上發光發熱！

▲Dream Taiwan與吉羅納俱樂部進入PK大戰，最終以一分飲恨落敗。（圖／相信育樂提供）
▲Dream Taiwan與吉羅納俱樂部進入PK大戰，最終以一分飲恨落敗。（圖／相信育樂提供）

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