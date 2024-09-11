《角頭》票房直逼2億！王陽明兌現承諾送10萬名錶　差點被當詐騙

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▲《角頭－大橋頭》在嘉義文化路夜市引爆觀星熱潮。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王陽明（左）親自送上10萬名錶。（圖／曼尼娛樂提供）

今年度至目前為止的「現象級」國片代表－《角頭－大橋頭》，上映20多天，全台票房將破2億大關，不僅是《角頭》系列最賣座作品，也穩坐2024年國片票房冠軍，令許多好萊塢大片瞠乎其後。劇組跑遍全台各地戲院與觀眾見面，社群網站上引起熱烈討論，主演之一王陽明和劇組兌現破億承諾，送出10萬台幣的Tudor Ranger帝舵腕錶，然而因為得主離家實習去，親姊姊來代領差點以為接到詐騙電話，後來與妹妹通過手機視訊讓她看到幸運中獎得到的獎品，妹妹大呼：「不敢相信！」《角頭》系列片集在台屢創票房佳績，草根味的情節和人物設定，成功擄獲廣大中南部死忠影迷的支持，劇組連日來跑遍台中逢甲夜市、高雄瑞豐夜市和嘉義的文化路夜市，都都造成熱烈反應，出現近期當地少見的盛況，大家不只看到演員出場時會喊他們片中角色的名字，也一路跟隨期待有機會和他們合照或是取得親筆簽名，扮演「貴董」的高捷笑言：「我們繼續往苗栗三義（三億）邁進，到時候我一定會再給大家一些表示（謝禮）。」其他人見得片子如此受到歡迎，也都興奮不已，王陽明已經等不及在社群帳號上分享粉絲的熱情回應，自我打趣表示和王識賢像大男孩一樣一直狂叫，而網友則點名他們把人潮帶到高雄、救救人氣暴跌變得冷清的新崛江商圈。由於劇組上週一透過網路直播抽出3位觀眾，在確認獲獎資格之後，由第2順位的嘉義蔡小姐獲得，大隊人馬特別到達她的家鄉嘉義市想親自面交，不料她正在花蓮實習，只好電話聯繫她在嘉義從事美髮業的親姊姊代領，她們姊妹都是《角頭》的忠實粉絲，劇組整團人出現在髮廊時，所有員工在大門口迎接，老闆娘笑道：「原本還以為接到詐騙電話，她（蔡小姐的姊姊）説是真的，妹妹得獎了！」高捷笑回：「Promise Is Promise !」表示劇組一諾千金，說到做到。王陽明現場親自拿出禮盒，確認裝有手錶及保證卡，蔡小姐透過手機視訊通話見證姊姊代領受獎的一刻，王陽明親自道賀：「恭喜妳！這是所有人大家一起送的！」王識賢隨後故意搶下手機入鏡對她笑說：「妳不要也可以給我！」全場為之絕倒。在近年的國片中，《角頭》系列賣座逐漸攀高的表現頗為特別，且越晚推出的續集，講述的故事年代還越前面，等於從首集之後都是前傳，只不過前傳之外還有前前傳，到底何時會直接連結到《角頭》首集的時代?劇組後面還會再給觀眾驚喜。《 角頭－大橋頭》在超越全台兩億票房後，接下來將邁向3億，最後落點會在多高？外界都在拭目以待。