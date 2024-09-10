強化中秋假期海運安全　航港局執行載客船舶及海運客運場站抽查

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交通部航港局今（9）日宣布，為因應中秋假期之運輸需求，落實航行安全督導，即刻啟動加強海運客運場站公共安全及客輪安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客，以維護旅運安全。航港局長葉協隆表示，為確保中秋假期海運順暢，及強化船舶航行安全管理，航港局113年9月9日起連續3日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，預計進行73艘固定航線載客船舶及海運客運場站23處重點項目查察，以維護乘船旅客安全、完善海運服務品質。葉協隆強調，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「開航前檢查船體外觀及結構無明顯損壞情形」、「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「火警警報系統」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，海運客運場站「無障礙設備及岸接設施」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標(引)是否清楚明確」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務、班次時刻表及票價表中英文標示」，若有影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認始得開航。航港局提醒，已要求業者於疏運期間，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船舶航行，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局並將於官網即時公告航班開停航資訊，提醒民眾於連假期間出遊前，查看氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。