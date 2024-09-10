長佳智能研發健髮養髮液 攜手首席國際進軍全球美髮市場

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▲長佳智能總經理李友錚，與首席國際髮品總經理廖宣勇今日簽約合作。（圖／記金武鳳攝，2024,9,10)

中國醫藥大學旗下的上櫃公司長佳智能，今日與首席國際髮品公司聯合發布，以鹿茸外泌體研發成功的健髮成果─「伊亞絲索凝萃活芯源」養髮液正式面式。未來，長佳智能將憑藉在人工智能與生物科技的領先技術，與首席國際髮品強大的美髮市場影響力，強強聯手，進軍全球美髮市場。此次的研發是由長佳智能以人工智能將鹿茸外泌體的研究成果，透過奈米級微小囊泡，將營養因子送進頭皮毛囊細胞，加速活化並喚醒休眠的細胞，鹿茸外泌體含豐富的生長因子，促進毛髮再生能力與加速毛髮生長，並強化毛髮黑色素指數。對延緩髮絲老化、增強毛囊活性、強健髮根與促進頭皮表層傷口修復有極好的功效。長佳智能總經理李友錚表示，長佳智能是中國醫藥大學衍生企業之一，中國醫藥大學加上亞洲大學的體系下有20多所醫院，錦次的研發發揮了強大的潛力實力，是非常重要的里程碑，也要感謝首席國際廖總慧眼識英雄，在國內外紛雜的市場中，挑選了真正有實力的長佳智能一起合作，不僅僅著眼單一產品，未來更有長遠的策略合作計畫。首席國際髮品總經理廖宣勇表示，幹總胞與外泌體這類專業科技，過去不是美髮業可以理解的，是醫院或醫美在使用。他形容就像「夢裡的美食」，雖然垂涎三尺碰不到，今天卻有了非常大的突破，可以說是「歷史的一刻」。廖宣勇指出，美髮業絕對最熟悉消費者頭皮狀況，他們幫消費者剪髮，從年輕髮際線低，剪到老邁禿髮，髮際線愈來愈高，甚至沒有頭髮了，還得意思意思剪剪頭兩邊的些許毛髮。看到這麼都鮮活例子，讓業界更能體會「生髮」在市場總對有需求，且商機無限。廖宣勇說，有了長佳智能精湛研發團隊的助力，美髮界過去無法處理的問題，現在有了歷史性的突破。首席國際未來二個月， 將在美髮市場培訓一千名專業管理師，用更專業技能服務消費者。長佳智能指出，鹿茸是自然界中唯一每年都能完全再生的哺乳動物器官，是種多潛能幹細胞，在組織再生中發揮重要作用。國際INCI認證，鹿茸接近完美的再生能力，是任何哺乳動物身上都沒有的，鹿茸脫落後可以迅速再生，生長速度每日高達2.75公分，純化的鹿茸幹細胞外泌體有促進毛囊細胞活化的效果。「伊亞絲索凝萃活芯源」養髮液是由長佳智能生產及品管，首席髮品負責行銷，開拓美髮市場，將與受過專業培訓的一千家優質專業頭皮管理沙龍合作，造福有掉髮困擾的消費者，為頭髮帶來一線生機。「我們相信這次合作，將為美髮市場帶來前所未有的變革。」首席國際髮品公司董事長廖宣勇表示。長佳智能公司總經理李友錚補充道：「我們非常期待與首席國際髮品共同開拓這一全新的市場機遇，將人工智能運用在鹿茸外泌體的研究成果，轉化為造福消費者的具體成果。」