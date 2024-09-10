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富邦悍將周佳樂遭驅逐出場！三振後低頭罵一字髒話　鋒總無奈抱怨

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將中外野手周佳樂，在第3打席遭到古林睿煬三振後，因不滿自己表現，僅罵了一聲髒話，結果就遭到主審驅逐出場。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲富邦悍將中外野手周佳樂，在第3打席遭到古林睿煬三振後，因不滿自己表現，僅罵了一聲髒話，結果就遭到主審驅逐出場。（圖／翻攝自CPBL TV）
富邦悍將周佳樂遭驅逐出場！富邦悍將今（10）日在主場新莊迎戰統一7-ELEVEn獅，面對先發強投古林睿煬，富邦在3局下先馳得點，但4局結束前卻發生意外插曲。據了解，中外野手周佳樂遭到三振後，低頭罵了一聲髒話，結果主審江春緯當下就將他驅逐出場，在換局期間，富邦總教練陳金鋒表情面露無奈地上場，和主審抱怨將近5分鐘之久。

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低頭罵髒話　立刻遭主審逐出場

比賽4局下，豊暐敲出右外野平飛安打，為富邦搶佔上得點圈，兩出局後輪到周佳樂打擊，不過前2球看著好球進壘沒有揮棒，直到古林睿煬投出第3球，才出手攻擊，但揮空遭到三振。

在3、4局連續吞下2次三振後，周佳樂低頭步出打擊區，表情略顯失落，轉身走回休息區時拿頭盔大力砸向大腿，並疑似低頭在主審前說了幾句話。沒想到，主審江春緯立刻脫下面罩，並將周佳樂驅逐出場。

在該局結束後，總教練陳金鋒上前和主審攀談，試圖了解狀況，兩人相談將近有5分鐘之久，期間陳金鋒的表情相當無奈，並且做出動作示意，周佳樂只是在對自己說話。儘管如此，周佳樂還是遭到驅逐出場，由蔡佳諺接任中外野手，而張冠廷則替補鎮守左外野。


▲富邦悍將中外野手周佳樂遭到驅逐出場後，總教練陳金鋒上場和主審抱怨，時間長達數分鐘之久。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將中外野手周佳樂遭到驅逐出場後，總教練陳金鋒上場和主審抱怨，時間長達數分鐘之久。（圖／富邦悍將提供）


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