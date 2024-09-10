富邦悍將周佳樂遭驅逐出場！三振後低頭罵一字髒話　鋒總無奈抱怨

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▲富邦悍將中外野手周佳樂遭到驅逐出場後，總教練陳金鋒上場和主審抱怨，時間長達數分鐘之久。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將周佳樂遭驅逐出場！富邦悍將今（10）日在主場新莊迎戰統一7-ELEVEn獅，面對先發強投古林睿煬，富邦在3局下先馳得點，但4局結束前卻發生意外插曲。據了解，比賽4局下，豊暐敲出右外野平飛安打，為富邦搶佔上得點圈，兩出局後輪到周佳樂打擊，在3、4局連續吞下2次三振後，儘管如此，周佳樂還是遭到驅逐出場，由蔡佳諺接任中外野手，而張冠廷則替補鎮守左外野。