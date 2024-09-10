9月10日大樂透頭獎1.3億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩65組

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▲今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。（圖／記者顏真真攝）

大樂透第113086期今（10）日晚間開獎，本期頭獎保證1.3億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。另外台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，目前還剩下65組尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！大樂透獎號：06、14、16、25、35、38，特別號為31。今彩539：06、34、35、36、39。39樂合彩：06、34、35、36、39。3星彩：381。4星彩：6883。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。