7-11中秋節出手了！美式20元、拿鐵28元　超殺優惠比買一送一便宜

9月10日大樂透頭獎1.3億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩65組

記者賴禹妡／綜合報導

▲大樂透第113086期今日晚間開獎，本期頭獎保證1.3億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透第113086期今日晚間開獎，本期頭獎保證1.3億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。（圖／記者顏真真攝）
大樂透第113086期今（10）日晚間開獎，本期頭獎保證1.3億元，今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。另外台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，目前還剩下65組尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡9/10完整中獎號碼

大樂透獎號：06、14、16、25、35、38，特別號為31。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

今彩539：06、34、35、36、39。

39樂合彩：06、34、35、36、39。

3星彩：381。

4星彩：6883。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

▲大樂透（圖／記者顏真真攝）
▲今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。（圖／記者顏真真攝）

2024中秋加碼「大樂透100組開獎號碼」　中獎獎號與彩券行一次看

9月6日大樂透頭獎1億！最新獎號出爐　中秋加碼百萬紅包還有85組

9月6日大樂透頭獎槓龜！「百萬紅包」狂發20個　中秋加碼還有65組

9月3日大樂透頭獎槓龜！「百萬紅包」狂送15個　中秋加碼還剩85組

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載