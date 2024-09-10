集結金融影響力！合庫金辦供應商大會　攜企業迎排碳有價時代　

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為集結金融機構影響力，協同供應商及授信戶一同達成2050淨零轉型，合庫金控今（10）日主辦「第4屆公股金融事業聯合供應商大會」，以「排碳有價 減排淨零」為主題，聚焦我國即將施行的碳費徵收政策，探討碳訂價對企業的影響，以及供應商的因應策略。今日供應商大會，包括財政部阮清華政務次長、環境部長彭啟明、金管會銀行局副局長林志吉、9家公股行庫首長，還有逾200家供應商與授信戶共同參與。阮清華致詞時表示，2050淨零排放是我國推動永續發展重要的宣示與行動，財政部為共同推動淨零碳排的產業轉型，致力集結公股金融事業發揮投融資的影響力，建構永續金融生態圈，並期勉本屆供應商大會提升金融業、供應商及客戶對淨零轉型的重視。彭啟明也以「台灣正式邁入碳定價的新時代」為題進行貴賓演講，闡述我國氣候治理及綠色成長戰略，並說明碳訂價是實現2050淨零的重要路徑。彭啟明強調，企業應密切掌握低碳轉型的國際脈動以及國內政策，尤其是碳定價與市場機制的導入，將成為台灣推動綠色成長新動能，也是產業提升國際永續競爭力的關鍵。彭啟明表示，政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，並期待綠色金融持續創新，帶動保險創投等綠色投資，以及培育更多的綠領人才與就業機會。這次供應商大會包括冠德建設副總經理曾治國、中台資源總經理張啟達及資誠會計師事務所副總經理程芝萱也分享企業淨零轉型的實務經驗。合庫金暨銀行董事長林衍茂表示，為呼應這次大會主題，落實減排淨零目標，辦理大會的各項規畫，包括報到、會場佈置、茶憩等作業皆採用環保材質或可循環再利用的物品進行籌備與佈置，預估可達到減碳效益總計達4071 kgCO2e，相當於3.84座大安森林公園日吸碳量。合庫也將持續整合金融資源，支持淨零轉型，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，同時發揮正向影響，引領供應商與授信客戶邁向創造永續新價值。