中鋼高階人事異動！中鋼董事會通過董事長由執行副總黃建智擔任

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▲中鋼公司董事長由執行副總經理黃建智(右)擔任。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司總經理由生產部門副總經理陳守道(右)擔任。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於今(10)日，在該公司，召開第18屆董事會第14次會議，會中通過高階人事異動案，董事長由執行副總經理黃建智擔任，總經理由生產部門副總經理陳守道擔任，以利業務之推動。中鋼公司董事會首先進行董事長選舉案，因原任董事長翁朝棟退休，經推選執行副總經理黃建智擔任董事長；其次是，總經理任命案，因總經理王錫欽於113年9月10日卸任，所遺職缺由生產副總經理陳守道升任。至於執行副總經理任命案，因執行副總經理黃建智擔任董事長，執行副總經理職務則由技術副總經理鄭際昭升任，其遺缺由技術助理副總經理劉宏義升任。至於工程副總經理陳瑞騰另有任用，所遺職缺由前生產助理副總經理，現任中鴻鋼鐵公司董事長曾貴松升任，生產副總經理陳守道升任總經理，所遺職缺由生產助理副總經理周文賢升任。會中並進行公司治理主管任命案，通過企劃副總經理陳冠富擔任公司治理主管；資訊安全長任命案，通過由執行副總經理鄭際昭擔任資訊安全長