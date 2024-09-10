世界12強棒球賽／日本隊井端弘和來台情蒐！觀察徐若熙跟古林睿煬

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▲2023亞冠賽日本隊總教練井端弘和，曾帶領日本奪冠。（圖／記者葉政勳攝）

井端弘和來了！日本媒《產經體育》報導，日本武士國家隊監督井端弘和為了世界棒球12強賽積極進行準備，將在9月10日到13日來台灣蒐集情報，49歲的井端弘和曾2度帶領U12日本隊到台灣比賽，並且帶領日本U15代表隊拿下世界冠軍，井端也在去年亞冠賽帶領日本奪冠，他也表示這段經歷讓他學到國際賽的挑戰性，因此這次的12強賽，他將會更小心謹慎。23歲的味全龍投手徐若熙也被認為是中華隊強力投手，不但擁有最快157公里的球速，雖然去年沒有參加亞冠賽，但也被視為強勁的對手。井端弘和表示，「雖然不知道他們是否會在我情蒐時出賽，但那邊有我認識的人，應該比我更了解他們的狀況，那裡還有一些日籍的教練，所以我希望能藉此多了解他們的狀況。」