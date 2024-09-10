世界12強棒球賽／日本隊井端弘和來台情蒐！觀察徐若熙跟古林睿煬

井端弘和來了！日本媒《產經體育》報導，日本武士國家隊監督井端弘和為了世界棒球12強賽積極進行準備，將在9月10日到13日來台灣蒐集情報，特別點名中職2大強投古林睿煬、徐若熙，古林睿煬今天剛好在新莊棒球場先發，也被認為是日本最大強敵，統一7-ELEVEn獅隊24歲右投古林睿煬，最快球速157公里，去年亞冠賽對日本表現出色，本季的成績也相當亮眼，不但已經有8勝2敗、防禦率1.55以及132次三振，也有機會成為王牌投手。
井端多次來台 對台灣不陌生
49歲的井端弘和曾2度帶領U12日本隊到台灣比賽，並且帶領日本U15代表隊拿下世界冠軍，井端也在去年亞冠賽帶領日本奪冠，他也表示這段經歷讓他學到國際賽的挑戰性，因此這次的12強賽，他將會更小心謹慎。
23歲的味全龍投手徐若熙也被認為是中華隊強力投手，不但擁有最快157公里的球速，雖然去年沒有參加亞冠賽，但也被視為強勁的對手。
井端弘和表示，「去年對我們的投手（古林睿煬）的表現很好，我知道味全龍還有更好的投手。我必須看看他們的狀態如何，而且近年來，中繼投手也越來越年輕、球速越來越快，我們無法忽視這些情報。」
井端弘和表示，「雖然不知道他們是否會在我情蒐時出賽，但那邊有我認識的人，應該比我更了解他們的狀況，那裡還有一些日籍的教練，所以我希望能藉此多了解他們的狀況。」
世界12強將在11月10日開戰，中華隊隊跟日韓都在預賽B組，除了日澳開幕戰會在名古屋巨蛋開打，其他比賽都在天母和大巨蛋舉行，包括16日的台日大戰。
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49歲的井端弘和曾2度帶領U12日本隊到台灣比賽，並且帶領日本U15代表隊拿下世界冠軍，井端也在去年亞冠賽帶領日本奪冠，他也表示這段經歷讓他學到國際賽的挑戰性，因此這次的12強賽，他將會更小心謹慎。
23歲的味全龍投手徐若熙也被認為是中華隊強力投手，不但擁有最快157公里的球速，雖然去年沒有參加亞冠賽，但也被視為強勁的對手。
井端弘和表示，「去年對我們的投手（古林睿煬）的表現很好，我知道味全龍還有更好的投手。我必須看看他們的狀態如何，而且近年來，中繼投手也越來越年輕、球速越來越快，我們無法忽視這些情報。」
井端弘和表示，「雖然不知道他們是否會在我情蒐時出賽，但那邊有我認識的人，應該比我更了解他們的狀況，那裡還有一些日籍的教練，所以我希望能藉此多了解他們的狀況。」
世界12強將在11月10日開戰，中華隊隊跟日韓都在預賽B組，除了日澳開幕戰會在名古屋巨蛋開打，其他比賽都在天母和大巨蛋舉行，包括16日的台日大戰。