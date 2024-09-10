蘋果加入AI賽局！彎道超車不是夢？分析師揭可能的致勝關鍵

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蘋果今（10）日宣布，個人智慧系統「Apple Intelligence」將於10月上線，中文版與部分語言需等明年才能體驗。蘋果AI推出時程上的延後，以及在中國、歐洲市場恐遇逆風等2因素，無法有效刺激iPhone 16銷量，但一般換機潮仍存，只是能否進入所謂的「超級週期」，仍待市場觀察。外界關注，蘋果正式加入AI賽局，能否彎道超車，成功奪取市場主導權？而iPhone新機搭載蘋果AI功能，又是否有望加速AI普及？蘋果公於今日舉行的秋季發表會上推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品，除此之外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）於會上更進一步公開萬眾矚目的Apple Intelligence入門功能，確定將從下個月（10月）開始隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1一起推出，為蘋果正式加入手機AI賽局揭開序幕。Apple Intelligence將首先以美國英語推出，並將於12月開始，擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國等在地化英語，並於明年支持更多語言，如中文、法語、日語和西班牙語等。 台經院資深產業分析師邱昰芳表示，短時間來看，多數消費者無法實際體驗並享受到這一波AI手機帶來的新功能，這對於市場的銷售會造成一定程度的影響，也是過去在評估今年iPhone 16出貨量的觀察重點核心。不過，今年iPhone的價格維持過往蘋果定價的標準，並未因蘋果AI而有明顯提高，故新機銷量預期仍可搭上換機週期，獲得有換機需求的消費者的青睞，但能否進入所謂的「超級週期」，仍待市場觀察，畢竟現在尚未有蘋果消費者能真正感受到蘋果AI在iPhone上帶來的體驗。由於去年的基期相對較低，且若不論蘋果AI，iPhone 16在硬體規格方面持續進步，邱昰芳推估今年iPhone 16銷量相比去年，還是會有微幅的成長力道，不過，iPhone 16在中國與歐洲市場恐遇難題。中國方面，除了面對到華為等陸系品牌的競爭壓力外，蘋果與OpenAI的合作無法在中國進行，蘋果得在當地另尋其他合作夥伴，才能將AI功能的入中國市場。過往三星的大型語言模型原攜手Google的Gemini，進入中國後，則與百度文心一言合作，蘋果未來若不依循類似途徑，iPhone 16在中國市場上將面臨巨大考驗。歐盟的部分，則有監管的考量，故AI導入時程後延，沒辦法帶來明顯的銷量刺激。邱昰芳指出，今年以來，AI浪潮逐步從建設移轉至邊緣裝置，AI PC、AI手機都陸續的問世，可以想見未來AI發展透過大規模終端裝置來做應用，確實能大幅擴散整體AI的普及。目前看起來不管是PC廠，或者是手機廠，對於AI的導入皆相當積極的，主要是因為這兩個市場在過去這段時間已進入到比較飽和的狀態，較無法驅動消費者的購買意願，透過AI的導入，希望能夠創造一些嶄新的功能與平台，讓消費者在體驗上新的契機，終端的品牌廠就算再怎麼積極，也必須要上游的軟體廠或重要零組件，包括GPU等性能提升，故在的AI功能上，要能持續進步才有辦法讓這一波的浪潮，確實落地在實際的出貨上。邱昰芳表示，iPhone 16新機將導入的首波AI功能事實上與市面的AI手機相近，包括文字摘要與圖片生成，後續蘋果在ios的升級或者日後與其他平台的合作是否有令人眼前為之一亮的表現，才是蘋果日後在AI賽局中致勝的關鍵。相較於其他的品牌，蘋果在AI發展上，看起來略顯落後，甚至無法配合此次新機發表，蘋果現在透過跟Open AI的合作也在加快這部分的發展，以往iPhone釋出的功能中，也有彎道超車的歷史，有些關鍵功能他不見得是最快導入，但卻能發揮得最好，這一次是不是能夠複製過往成功經驗，還需經過市場驗證。目前AI手機仍在初期發展階段，蘋果AI首波釋出的功能也大概是今年各廠新機的標配，故尚無法看出哪個品牌主導AI手機市場，未來蘋果持續投入AI目標明確，只是相較於他牌，蘋果似乎還沒有明確讓大家知道其對大型語言模型發展的看法，與未來的開發時程，恐也是影響蘋果AI未來發展的一大關鍵。