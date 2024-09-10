黃明志遭死亡威脅首露面！大嘆「報警更糟」　還曾被燒照片吐口水

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者會上特別安排特別嘉賓熊貓人，讓黃明志揮拳一吐這一年多來的怨氣。（圖／記者朱永強攝）

▲黃明志認為想做什麼是創作人的自由，不會因此綁手綁腳。（圖／記者朱永強攝）

「大馬鬼才」黃明志今（10）日舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」重啟記者會，宣布將開賣4場演唱會的門票。由於這場記者會本來預計在8月底舉辦，但當時臨時取消，不免讓人好奇，他究竟碰到什麼狀況？對此，他受訪時透露，主要是合作夥伴受到威脅，所以當下他們就先取消，因為擔心報警更糟，所以用自己的方式解決了，才敢再辦記者會。不過他也說，這算是在意料之中，因為他做事一向很常遇到問題，之前在馬來西亞表演時，也遇到群眾抗議，有人在門口燒照片、吐口水。先前黃明志因為被中國打壓，導致「大飛機世界巡迴演唱會」15場全部取消，停擺近2年時間，記者會上黃明志透露損失金額慘重，完全無法估算，「我比較在意的是團隊士氣低迷，經過這一年來重整腳步，感謝各方的合作單位支持可以讓世界巡迴演唱會再重啟，這是我最開心的。」現在已經確定將開賣4場演唱會的門票，包括10月21日在澳洲墨爾本、11月2日在高雄、11月9日新加坡，以及11月16日回到故鄉馬來西亞的雲頂世界開唱，4場演唱會門票將同步於9月12日中午12點於指定官方售票平台正式售票。黃明志也透露，8月底要辦記者會時，當時有接到電話，內容不方便透露，但當時合作夥伴受到威脅，所以他們臨時取消，幸好最後順利解決，今天就可以重新舉辦。被問到當時有沒有報警？黃明志表示，「沒有報警，是因為報警可能更糟，用我們自己的方法解決更快。」由於黃明志先前曾透露有人身安全問題，今天再被問到這題，他表示其實是爸爸接到電話，當時是柬埔寨人士打來，「但這跟演唱會沒有關係，這是案外案，他叫我把《龍的傳人》這首歌下架，因為老闆不開心」，不過他沒有照做，現在在串流平台及YouTube仍可以聽到這首歌。黃明志也說，即使遇到這些狀況，自己也不怕，經濟狀況也沒有受影響，因為接了很多商演，之前也有電影演出，且以創作人的角度，他認為自己沒有錯，不會特別小心，「覺得好玩就去創作，這是創作人最大的自由」。他坦言，自己做事一向都遇到很多問題，不時都會接到電話威脅，先前表演也有人在門外抗議，會燒他的照片或吐口水，還有人群擋住出入口，因此他並不介意，最後更預告，年底的新專輯仍是讓人冒冷汗的作品，「MV都不知道怎麼拍。」