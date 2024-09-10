中租股價跌！曾慘遭網民攻擊　胡采蘋坦言：就是希望租賃借貸納管

近來因台灣年輕族群透過「先買後付（BNPL）」平台，從事超出本身負擔能力的消費或汽機車融資，引發市場擔憂債務危機，財經網美胡采蘋先前也在個人臉書粉絲專頁上發影片，提出國內租賃公司已經出現非常類似2005-2006年雙卡風暴的財務結構，被網民炮轟造謠，今（10）日她再次發文表示「如果沒有人踩煞車就會一路奔向2005」。
胡采蘋說，「中租跌到136.5了」，今年二月做租賃公司暴雷系列的時候，股價還有180，「然後我們非常可憐的被全網圍毆，所有人都在罵我們，但一路開出來的數字就是不行。」
胡采蘋指出，壓著法定利率上限借貸，鼓吹沒有能力還錢的人借錢，鬆綁核貸標準，讓沒有進聯合徵信系統的公司進來做這種金融生意，最終的結果就是2005年的雙卡風暴。這中間如果沒有人踩煞車就會一路奔向2005。「這幾個月多少人痛罵我們，說我水準比一般股民還不如，存股網紅全面攻擊，各種難聽的話都有」。
胡采蘋直言，「坦白說我覺得這些評語都很無聊」，強調「我們就是希望租賃借貸納管」。
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胡采蘋指出，壓著法定利率上限借貸，鼓吹沒有能力還錢的人借錢，鬆綁核貸標準，讓沒有進聯合徵信系統的公司進來做這種金融生意，最終的結果就是2005年的雙卡風暴。這中間如果沒有人踩煞車就會一路奔向2005。「這幾個月多少人痛罵我們，說我水準比一般股民還不如，存股網紅全面攻擊，各種難聽的話都有」。
胡采蘋直言，「坦白說我覺得這些評語都很無聊」，強調「我們就是希望租賃借貸納管」。