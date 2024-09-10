中秋烤肉、烤蚵注意！疾管署提醒4招防諾羅病毒：殼開要再烤3分鐘

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▲中秋佳節將至，疾管署提醒，食用未烤熟的海鮮可能感染諾羅病毒。（圖／疾管署）

中秋佳節將至，衛福部疾病管制署今（10）日表示，近期全國腹瀉門急診就診人次為五年同期最高，籲請民眾中秋團圓烤肉或烤蚵時，注意手部清潔及飲食衛生，如出現疑似症狀，除了儘速就醫外也應落實生病在家休息，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。疾管署監測資料顯示，國內第36週(9月1日至7日)腹瀉門急診就診累計130,472人次，較前一週132,443 人次略降1.5%，高於2020至2023年同期，與2019年同期相當；另全國近四週(第33至36週)共接獲 101 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計47起，以檢出諾羅病毒( 26件，占55.3%)為多，其次為腸炎弧菌(16件，占34%)。疾管署指出，今(2024)年1-6月諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，有47件為食用烤蚵相關，中秋燒烤除肉類、蔬菜外，蚵、貝等帶殼水產亦為民眾喜歡之食材，提醒民眾燒烤時應做好留意食材新鮮，勿有腥臭味；烹調或餐前以肥皂洗手，保持手部清潔；不可生食，以免食入病毒或細菌；食物要充分加熱並澈底烤熟；食材及器具生熟分開，防止交叉污染等5措施，安心享受美食。此外，疾管署也特別呼籲，烹烤蚵類務必於殼打開後再繼續烹煮3-5分鐘至全熟，勿追求口感而殼未開或未熟即食用，造成腸胃不適或感染腸胃炎。疾管署進一步說明，近期腹瀉群聚案件檢出病原體以諾羅病毒為多，依據今年諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，流行病毒株由過去最常流行之GII.4轉變為新型別GII.17，佔比近六成，與2015-2016年國內兩波諾羅病毒大流行之型別相同，因該型別易侵襲成人且已8年未於國內流行，亦有基因重組變異，多數民眾對此新型諾羅病毒可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生，再次籲請民眾應做好手部清潔及飲食衛生，才可避免感染。疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。此外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員(尤其是廚工)衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。