劉基鴻開轟猛打賞！用球棒回應葉總期待　味全龍5：2擊退台鋼雄鷹

我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今（10）日在主場迎戰台鋼雄鷹，龍隊「紅色大砲」劉基鴻用手中球棒回應葉總期待，繳出3安猛打賞，本季第7轟出爐、貢獻2打點，郭嚴文則是敲進勝利打點，先發洋投艾璞樂7局優質先發，投出9次三振壓制台鋼，加上牛棚勝利組順利守成，終場味全龍以5：2擊退台鋼雄鷹，近9戰豪取8勝。此戰面對台鋼先發投手江承諺，龍隊在首局下就展開攻勢，李凱威、劉基鴻連續安打攻佔得點圈，接著吉力吉撈．鞏冠適時安打，打下龍隊本場第1分。4局上台鋼終於突破封鎖，靠著陳文杰的陽春全壘打，幫助雄鷹追成1：1平手。5局上龍隊先發洋投艾璞樂先被杜家明掃出一支三壘安打，面臨得點圈有人危機，儘管艾璞樂連續抓下2個出局數，但紀慶然把握機會敲出安打，帶有1分打點，台鋼以2：1逆轉超前。不過5局下龍隊馬上吹起反攻號角，李凱威四壞保送後，劉基鴻安打上壘，郭嚴文擊出二壘安打清空壘包，進帳2分打點，也幫助龍隊以3：2要回領先。7局下劉基鴻再補上一發兩分彈，龍隊擴大至5：2領先，也為本場比賽定調，龍隊以3分之差拿下勝利。此戰龍隊艾璞樂先發7局被敲4支安打，包括被陳文杰擊出陽春砲，一共失掉2分，投出9次三振，順利收下本季第9勝，銳歐主投1局無失分，陳冠偉後援1局成功關門，收下本季第7次救援成功。