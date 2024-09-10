因應澎湖花火節觀光潮　澎湖拚年底提供2.2萬噸海淡水

我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖疫情後在「澎湖花火節」加持下，去年觀光人數統計超過127萬人，較2022年增加近1成。台水公司面對氣候變遷及澎湖地區觀光人次逐年攀升挑戰，力拼今年底完成馬公第2海淡廠第2期工程，預計將可每日2.2萬噸淡化水。據澎湖縣政府旅遊處統計，2023年觀光人次總計127.4萬人，較2022年114萬人次成長約一成，今年澎湖國際海上花火節與航海王25週年合作，澎湖觀光人次有望再度突破成長。然而，澎湖因天候及地形影響，降雨量更是全台最少，面對龐大觀光人潮如何解決水源至關重要。澎湖主要公共用水供水系統區分為馬公白沙、西嶼、望安、七美及吉貝等5大供水系統。其中，馬公系統原先有合計日產1.3萬噸海淡廠，後續再完成馬公第2海淡廠1期工程，增加4000噸用水。而為了因應馬公地區用水需求，台水提出2018年提出「離島地區供水改善計畫第2期」，斥資5億元興建「馬公第2海淡廠2期工程」，預估再增加6,000噸用水。但興建期間遇上新冠疫情造成缺工缺料，以及俄烏戰爭、以巴戰爭造成原物料上漲等多重困難，讓工程完工期從2022年完成持續往後推，經過4年努力才預計力拚今年底完成產水目標。年底完成「離島地區供水改善計畫第2期」後，可提供澎湖地區每日2.2萬噸淡化水，配合現有湖庫及地下水，可穩定供給澎湖地區每日約3萬噸的水量。另外，台水公司將配合經濟部研提的「離島地區供水改善計畫第3期」，持續投入馬公第2海淡廠4,500噸建設，提早防範澎湖地區水庫蓄水量受極端氣候影響，並保護地下水避免鹽化危機，維持永續發展。行政院陳政委金德今（10）日在澎湖縣長陳光復及經濟部水利署副署長黃宏莆、台水公司董事長李嘉榮陪同下前往馬公6,000噸海水淡化廠現場視察「離島地區供水改善計畫第2期」執行情形。